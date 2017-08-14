Чума свиней захватила еще один населенный пункт в Омской области

Всего в подворье содержалось восемь свиней, сообщила пресс-служба областного Минсельхоза.

Вследствие появления нового очага проводится ликвидация свиней в угрожаемой зоне, куда попали Тавричанка и деревня Ивановка.

Всего к настоящему моменту в первую угрожаемую зону, где производится уничтожение всех свиней, попали девять районов — Любинский, Омский, Саргатский, Таврический, Горьковский, Оконешниковский, Нижнеомский, Кормиловский, поселок Оброскино Тюкалинского района, а также территории Омска — поселки Крутая Горка, Береговой, микрорайоны Николаевка и Александровка.