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10:50 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре китайцы готовы заняться индустриальным парком, трамваями и мусором

В администрации Краснодара прошли переговоры с делегацией представителей крупного бизнеса КНР.

В официальном приеме кроме руководителей Краснодара приняли участие вице-президент корпорации «China CAMC Engineering» Ван Юйхан, представитель государственного банка развития Китая Ли Якан, а также представители крупной международной корпорации «SINOMACH Group».

В ходе встречи были обсуждены возможные проекты сотрудничества. В первую очередь — участие в развитии индустриального парка на территории Восточной промышленной зоны Краснодара на территории в 330 га, первая очередь которой готовится к открытию.

Обсудили также возможность сотрудничества в транспортной сфере. Мэр города Евгений Первышов подчеркнул, что Краснодар крайне заинтересован в развитии и модернизации сети городского общественного транспорта. В первую очередь столице Кубани необходимо развивать самый популярный и эффективный общественный транспорт — трамвай, который перевозит порядка 80 млн пассажиров ежегодно.

В ближайшей перспективе в Краснодаре необходимо строить около 33 км трамвайных линий, а также реконструировать порядка 24 км. Помимо этого, требуется модернизация большей части подвижного состава трамваев, троллейбусов и автобусов, развитие контактной троллейбусной сеть. Предварительная потребность в инвестициях в комплексную модернизацию общественного транспорта — 250 млн долларов США.

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От имени корпорации «SINOMACH Group» Ван Юйхан выразил заинтересованность в развитии проектов в Краснодаре, отметил возможность сотрудничества по этому вопросу.

— Считаю, что в ближайшее время мы должны создать рабочую группу для обсуждения и ускорения дальнейшей работы. Наша компания уже имеет опыт в создании подобных проектов, — сказал Ван Юйхан.

Он рассказал об участии корпорации в создании китайско-белорусского индустриального парка в Минске. По его мнению, для работы над аналогичным проектом в Краснодаре необходимо организовать информационный обмен между «SINOMACH Group» и «Корпорацией развития Краснодарского края».

Одним из перспективных для китайских компаний проектов, который может стать успешным инвестиционным стартом и демонстрацией возможностей сотрудничества между Краснодаром и Китаем, Ван Юйхан назвал строительство современного мусороперерабатывающего предприятия, сообщает пресс-служба администрации города.

Международная корпорация China National Machinery Industry Corporation (SINOMACH Group) создана в январе 1997 г., является важным государственным системообразующим предприятием, входит в список 500 крупнейших в мире предприятий. «SINOMACH Group» насчитывает 110 000 сотрудников, более 40 дочерних компаний и более 180 зарубежных агентств по обслуживанию. Оборот SINOMACH за 2015 год составил более 35 млрд долларов США, прибыль — более 8 млрд долларов США, общий объем торговых инвестиций достиг 6 млрд долларов США.

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