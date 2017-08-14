В Краснодаре китайцы готовы заняться индустриальным парком, трамваями и мусором
В администрации Краснодара прошли переговоры с делегацией представителей крупного бизнеса КНР.
В администрации Краснодара прошли переговоры с делегацией представителей крупного бизнеса КНР.
В официальном приеме кроме руководителей Краснодара приняли участие
В ходе встречи были обсуждены возможные проекты сотрудничества. В первую очередь — участие в развитии индустриального парка на территории Восточной промышленной зоны Краснодара на территории в 330 га, первая очередь которой готовится к открытию.
Обсудили также возможность сотрудничества в транспортной сфере. Мэр города Евгений Первышов подчеркнул, что Краснодар крайне заинтересован в развитии и модернизации сети городского общественного транспорта. В первую очередь столице Кубани необходимо развивать самый популярный и эффективный общественный транспорт — трамвай, который перевозит порядка 80 млн пассажиров ежегодно.
В ближайшей перспективе в Краснодаре необходимо строить около 33 км трамвайных линий, а также реконструировать порядка 24 км. Помимо этого, требуется модернизация большей части подвижного состава трамваев, троллейбусов и автобусов, развитие контактной троллейбусной сеть. Предварительная потребность в инвестициях в комплексную модернизацию общественного транспорта — 250 млн долларов США.
От имени корпорации «SINOMACH Group» Ван Юйхан выразил заинтересованность в развитии проектов в Краснодаре, отметил возможность сотрудничества по этому вопросу.
— Считаю, что в ближайшее время мы должны создать рабочую группу для обсуждения и ускорения дальнейшей работы. Наша компания уже имеет опыт в создании подобных проектов, — сказал Ван Юйхан.
Он рассказал об участии корпорации в создании
Одним из перспективных для китайских компаний проектов, который может стать успешным инвестиционным стартом и демонстрацией возможностей сотрудничества между Краснодаром и Китаем, Ван Юйхан назвал строительство современного мусороперерабатывающего предприятия, сообщает
Международная корпорация China National Machinery Industry Corporation (SINOMACH Group) создана в январе 1997 г., является важным государственным системообразующим предприятием, входит в список 500 крупнейших в мире предприятий. «SINOMACH Group» насчитывает 110 000 сотрудников, более 40 дочерних компаний и более 180 зарубежных агентств по обслуживанию. Оборот SINOMACH за 2015 год составил более 35 млрд долларов США, прибыль — более 8 млрд долларов США, общий объем торговых инвестиций достиг 6 млрд долларов США.