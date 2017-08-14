В регион не пустили 11 тонн сливочного масла из Московской области
В регион не пустили партию сливочного масла. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в областном управлении Россельхознадзора.
В регион не пустили партию сливочного масла. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в областном управлении Россельхознадзора.
Груз из Московской области досматривали на пропускном пункте в Советске. Специалисты ведомства выявили нарушение ветеринарных требований при ввозе более 11,5 тонн товара. Как пояснили в
Партию сливочного масла направили под контроль департамента ветеринарии областного министерства сельского хозяйства.