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15:48 (мск), источник: Калининград.Ru

В регион не пустили 11 тонн сливочного масла из Московской области

В регион не пустили партию сливочного масла. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в областном управлении Россельхознадзора.

Груз из Московской области досматривали на пропускном пункте в Советске. Специалисты ведомства выявили нарушение ветеринарных требований при ввозе более 11,5 тонн товара. Как пояснили в пресс-службе, дата выработки на продукции не соответствовала указанной в документах.

Партию сливочного масла направили под контроль департамента ветеринарии областного министерства сельского хозяйства.

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