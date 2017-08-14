В регион не пустили 11 тонн сливочного масла из Московской области

Груз из Московской области досматривали на пропускном пункте в Советске. Специалисты ведомства выявили нарушение ветеринарных требований при ввозе более 11,5 тонн товара. Как пояснили в пресс-службе, дата выработки на продукции не соответствовала указанной в документах.