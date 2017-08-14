Пристройки к школам и километры арыков: на что потратят 10 млрд тенге

Источник: Forbes.kz

Дополнительные средства удалось изыскать благодаря реализации объектов коммунальной собственности в рамках приватизации и поступлениям от административных штрафов.

Акцент поправок сделан на критериях программы развития Алматы-2020 и социальных нуждах горожан.

Рост ВРП Алматы за I полугодие 2017 по предварительным данным составил 3%. Розничная торговля выросла на 6,8%, промышленность — на 4,7%, связь — на 4,9%, ввод жилья увеличился на 15,6%. В аналогичном периоде прошлого года по этим отраслям наблюдался спад, подчеркивается в сообщении пресс-службы акимата.

В республиканский бюджет за 7 месяцев собрано налогов на 705,3 млрд тенге, что на 54,9 млрд тенге больше по сравнению с прошлым годом. Объем инвестиций составил 235,7 млрд тенге с ростом на 12,2%. Основной рост обеспечен за счет частных инвестиций с долей 84%. В этом году увеличен объем госинвестиций в экономику с 139 млрд до 160 млрд тенге за счет местного бюджета развития, увеличившегося почти на 101 млрд тенге.

Стоит отметить, что в Алматы в прошлом году перевыполнен план по доходам местного бюджета на 12,2 млрд тенге, республиканского бюджета на 102,6 млрд тенге. Вместе с тем, бюджетные изъятия росли из года в год. Учитывая, что Алматы является крупнейшим мегаполисом страны и требует большего вложения инвестиций, в 2017 бюджетные изъятия города снижены.

Сегодня одной из основных проблем в сфере образования является переуплотнённость в классах. В этой связи планируется строительство пристройки к зданию школы № 192 на 28,4 млн тенге. Будет разработана ПСД на дополнительную пристройку на 600 мест к гимназии № 138 на 5 млн тенге. В связи с увеличением и нехваткой учебных мест в Алматинском гуманитарно-педагогическом колледже № 2 планируется разработать ПСД на строительство дополнительной пристройки на 500 учащихся на сумму 4,8 млн тенге.

В рамках одной из приоритетных задач по обеспечению безопасности детей планируется сейсмоусиление учебных заведений. Будут выделены 8,5 млн тенге на разработку ПСД по сейсмоусилению школы-интерната № 9 для детей с тяжелыми нарушениями речи. Стоит отметить, что в этом году предусмотрено строительство и сейсмоусиление 42 объектов образования. Из них 29 объектов — с вводом в эксплуатацию в текущем году.

На приобретение учебной литературы для учащихся школ планируется выделить 528,2 млн тенге. В связи с увеличением количества воспитанников в частных детсадах будет выделено 123 млн тенге на государственный образовательный заказ. В рамках программы продуктивной занятости и массового предпринимательства на молодежную практику 1,5 тыс. человек предусмотрено 166,7 млн тенге.

В связи с увеличением получателей до 1 130 опекаемых в центрах специальных социальных услуг на приобретение продуктов питания будут выделены 51,1 млн тенге и 17,1 млн тенге — на лекарственные средства. В рамках социальной поддержки, а также по причине роста получателей будут приобретены 144 кресло-коляски на 43,8 млн тенге, 57 слуховых аппаратов на 3,8 млн тенге и предоставление услуг инватакси на 14,4 млн тенге.

Планируется провести ряд комплексных мер, направленных на улучшение качества и доступности медицинских услуг, опираясь на принципы пациентоориентированности в работе, на что будут выделены дополнительно 1,2 млрд тенге. К примеру, серьезное внимание будет уделяться повышению квалификации и переподготовки кадров. Выделены 893,1 млн тенге на приобретение 83 единиц медоборудования и 1 грузового лифта для патологоанатомического бюро. На завершение работ по сейсмоусилению с восстановительными работами 3 объектов здравоохранения выделено 22,9 млн тенге. Стоит отметить, что в этом году ведется строительство и ремонт 18 объектов здравоохранения с вводом в эксплуатацию 10 объектов до конца года.

На развитие жилищно-коммунального хозяйства планируется предусмотреть 3,8 млрд тенге. Сегодня проводится большая работа по ремонту тепловых сетей, водоснабжения и водоотведения, а также электроснабжения. В целях развития присоединенных территорий к городу на внешнее электроснабжение жилого района площадью 153 га в Юго-Западной части города планируется предусмотреть 2,8 млрд. тенге. На завершение разработки ПСД на строительство сетей электроснабжения присоединенных населенных пунктов будет выделено 6 млн тенге.

В рамках программы «Развитие регионов 2020» для модернизации инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства будут отремонтированы 3,4 км сетей водопровода и канализации в мкр. Достык на сумму 130,4 млн тенге. Планируется начало строительства сетей водопровода и канализации в мкр. Думан, Калкаман-1,4 на 53,3 млн тенге, котельной для склад-базы спецмедснабжения на сумму 30 млн тенге.

В рамках программы модернизации ЖКХ будет проведен комплексный ремонт 58 домов, в том числе ремонт кровли 43 домов на 745 млн тенге. В рамках программы «Нурлы жер» на строительство инженерных сетей к многоэтажному комплексу «Саялы-2» будет выделено 104 млн тенге.

На благоустройство города будет направлено 593,4 млн тенге. Одним из актуальных вопросов является арычная сеть города. На проведение работ по реконструкции 5,9 км арычной сети и ливневой канализации планируется выделить 243,8 млн тенге. На восстановительные работы линий наружного освещения на демонтируемых линиях АО «АЖК» выделено 100 млн тенге. Планируется провести текущий ремонт 5 подземных пешеходных переходов на магистральных улицах города.

С учетом уточнения бюджета в текущем году предусмотрено создание 43,2 тыс. новых рабочих мест.

В этом году в экономику направлены сэкономленные в прошлом году средства за счет оптимизации транспортных развязок, объектов строительства и Универсиады, открытия и строительства соцобъектов частным сектором по соцответственности и ГЧП, а также экономии по госзакупкам.

В городе, как отмечается в сообщении, продолжается системная работа по созданию комфортных условий для горожан, благоустройству парков и скверов, реконструкции пешеходных зон, организации велодорожек, демонтажу заборов, ограждающих общественное пространство и др.

Так, ведутся работы по обустройству пешеходных зон по улицам Жибек Жолы, Панфилова, Гоголя, Кабанбай батыра, площади «Астана» с созданием аллей, ландшафтного озеленения, велосипедных дорожек, детских игровых площадок, пешеходных переходов.

До конца года планируется отремонтировать и обустроить порядка 500 алматинских дворов, будет обустроено 16 пешеходных зон в каждом районе города.

Проводится ремонт 146 км дорог, обустройство 97 тыс. кв.м тротуаров, ведется строительство 15 км и реконструкция 42 км арычных сетей на 57 улицах, а также реконструкция более 32 км тепловых сетей. Ведется прокладка свыше 380 км водопровода и канализации с подключением более 20 тыс. домов. Продолжаются работы по пробивке улиц Фурманова, Абая, строительство трех развязок и дорог в новых районах города.

Реализуется и масштабная транспортная реформа. Внедрена транспортная платежная карта «Онай», продано 1 млн 300 тыс. карт. В 2016 закупили 137 новых автобусов. Помимо уже приобретенных в этом году 60 новых автобусов, до конца года будут закуплены еще 300 новых автобусов. Обособленные полосы для автобусов и троллейбусов будут доведены до 100 км. Количество платных парковочных мест планируется довести до 10 тыс. мест. Продолжается строительство еще двух станций метро, линии BRT, ведется подготовка к внедрению LRT. В городе создается велокоридор от мкр. Орбита до Зеленого базара. Количество велостанций будет доведено до 200 станций с 1700 велосипедами. До конца года будут реконструированы 102 нерегулируемых пешеходных перехода с организацией освещения в ночное время суток.

В присоединенном Наурызбайском районе заасфальтировано 188 км дорог, 64 многоквартирных дома подключены к центральному теплоснабжению. Построены 2 школы, 3 поликлиники, за счет ГЧП открыты 33 детских сада, а также 17 спортивных и детских площадок. До конца текущего года будут построены 123 км водопроводных, 80 км канализационных, а также в 2018 году 135 км электрических сетей. Газоснабжением район обеспечен на 100%.

Для ликвидации последствий большого селевого потопа 2015 года вдоль русла реки Каргалы завершено берегоукрепление с современным благоустройством, образовав новый центр досуга для жителей района.

Согласно поручению главы государства по системному развитию Наурызбайского района уже введены в эксплуатацию здания районных акимата и отдела внутренних дел. В начале июля в рамках программы «Туғанжер» запущена многофункциональная поликлиника на 500 посещений за счет средств ТОО «Завод Электрокабель» на сумму 1,2 млрд тенге. К 1 сентября будет открыта школа на 1200 мест, построенная частным благотворительным фондом «Саби» на сумму 1,4 млрд тенге.