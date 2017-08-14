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10:57 (мск), источник: Новости Перми

УФАС возбудило дело в отношении застройщика микрорайона Ива

Антимонопольный орган установил, что реклама о приобретении квартир в микрорайоне содержит нарушение законодательства.

Пермское УФАС возбудило дело в отношении застройщика спортивного микрорайона Ива ООО «Ива-Девелопмент» из-за нарушения закона «О рекламе», сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Причиной для возбуждения дела стала реклама о покупке квартир, размещенная на сайте микрорайона. В ней говорилось: «Только плюсы! Ипотека с первоначальным взносом всего 10% +10,5% ипотечная ставка +нет скрытых комиссий +наш ипотечный брокер все сделает за вас», а также «Выгодные условия покупки Первоначальный взнос от 0%. Подробнее о предложении по телефону».

Согласно закону, если реклама услуг, связанная с предоставлением кредита или займа, содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, в ней должны содержаться все остальные условия, определяющие полную стоимость кредита для заемщика.

По данным регионального сетевого информационного центра, администратором домена является ООО «Ива — Девелопмент». Ближайшее заседание по делу назначено на 5 сентября.

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