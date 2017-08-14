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10:59 (мск), источник: АиФ Челябинск

Движение в центре Челябинска будут ограничивать по ночам

На улице Цвиллинга продолжается ремонт трамвайных путей.

Движение по улице Цвиллинга в Челябинске будут ограничивать с 22 часов вечера до 6 часов утра из-за капитального ремонта трамвайных путей, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Ограничение коснётся участка от улицы Труда до проспекта Ленина и продлится до 4 сентября. На график и маршруты движения трамваев ремонт не повлияет.

Добавим, что до 30 сентября также будет ограничено движение по проезду от проспекта Ленина до улицы Постышева между домами № 28 и № 28д по улице Постышева.

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