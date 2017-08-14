Движение в центре Челябинска будут ограничивать по ночам

Движение по улице Цвиллинга в Челябинске будут ограничивать с 22 часов вечера до 6 часов утра из-за капитального ремонта трамвайных путей, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Ограничение коснётся участка от улицы Труда до проспекта Ленина и продлится до 4 сентября. На график и маршруты движения трамваев ремонт не повлияет.