Движение в центре Челябинска будут ограничивать по ночам
На улице Цвиллинга продолжается ремонт трамвайных путей.
На улице Цвиллинга продолжается ремонт трамвайных путей.
Движение по улице Цвиллинга в Челябинске будут ограничивать с 22 часов вечера до 6 часов утра
Ограничение коснётся участка от улицы Труда до проспекта Ленина и продлится до 4 сентября. На график и маршруты движения трамваев ремонт не повлияет.
Добавим, что до 30 сентября также будет ограничено движение по проезду от проспекта Ленина до улицы Постышева между домами № 28 и № 28д по улице Постышева.