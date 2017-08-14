Таможня Калининграда сообщила о ликвидации очереди из фур у границы Литвы

Отметим, что литовцы не так давно поменяли порядок работы таможенной службы. Если раньше фуры проходили проверку потоком, то теперь в отстойник запускают всего по две машины. Причем нахождение там бесплатно только первый час, а потом водитель должен заплатить 12 евро. И владельцы «легковушек» в том числе.