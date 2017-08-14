Таможня Калининграда сообщила о ликвидации очереди из фур у границы Литвы
Таможня Калининграда сообщила о ликвидации очереди из фур на границе с Литвой перед пунктом пропуска
Таможня Калининграда сообщила о ликвидации очереди из фур на границе с Литвой перед пунктом пропуска
«11 августа количество грузовых автомобилей составляло 193, 12 августа — 252. В настоящее время литовская сторона устранила неполадки. Количество грузовиков начинает убывать: сейчас их 200», — рассказала
Как сообщалось ранее, грузовики из Калининградской области в конце прошлой неделе не могли въехать на территорию Литвы. Сотрудники таможни объясняли это техническими неполадками.
Отметим, что литовцы не так давно поменяли порядок работы таможенной службы. Если раньше фуры проходили проверку потоком, то теперь в отстойник запускают всего по две машины. Причем нахождение там бесплатно только первый час, а потом водитель должен заплатить 12 евро. И владельцы «легковушек» в том числе.