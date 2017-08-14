Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Ученые вывели идеальный график повседневной жизни
В шоу "Голос" назвали причину удаления из жюри Гагариной и Лепса
В Москве определены первые адреса для переселения по реновации
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Главные события недели (видео)Поклон Усэйну Болту, землетрясение в Китае, «кровавая» луна и пицца на дороге в Арканзасе — самые обсуждаемые события в видеоформате
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Фото дня: подделку «Бугатти» готовы купить за 5 000 000 рублей
«Мерседес» изобрел новую подушку безопасности
Молодая супруга 86-летнего Краско поведала об интимной жизни
Экономика РФ при санкциях удивила СМИ Германии
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Украина пригрозила Белоруссии санкциями - СМИ
Басурин: ВСУ идут в атаку на юге ДНР, есть жертвы
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле
Самая дешевая квартира в центре Москвы
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
10Перестрелка в здании Мособлсуда
10:57 (мск), источник: Zakon.kz

Соцналог в РК решили не снижать

По словам первого вице-министра РК Руслана Даленова, генеральную ставку социального налога в проекте нового Налогового кодекса решено не снижать из-за того, что «цена вопроса достаточно серьезная», передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

«Генеральный соцналог, ставку, мы пока не снижаем, не предлагаем, поскольку мы изучаем данный вопрос», — сказал он представителям прессы перед началом конференции по разъяснению новелл Налогового кодекса.

Спикер пояснил, почему решили не снижать социальный налог. «Цена вопроса достаточно серьезная. Она захватывает не просто снижение ставки, придется менять межбюджетные отношения, поскольку соцналог поступает в местные бюджеты, нужно проработать каким налогом его заместить. Одним из предложений был налог на прибыль, которая поступает в центральный республиканский бюджет, направлять в местные бюджеты», — уточнил Р. Даленов.

По его мнению, это «хорошая реформа, глубокая», но требует просчета. «Я думаю, здесь не нужно торопиться. Тем более что основная нагрузка на фонд оплаты труда будет проявляться ближе к 2021 году, у нас еще есть время придумать компенсирующие нормы. Мы понимаем, что нагрузка на фонд оплаты труда не должна изменяться, поскольку просто зарплата может уйти в тень. Различные расчеты есть в зависимости от отрасли, где трудится человек и зарплаты, она сегодня составляет порядка 20%, и может возрастать от 27−29%», — отметил он.

В то же время первый вице-министр добавил, что снижение ставки предусмотрено пока для крестьянских хозяйств и малого и среднего бизнеса в специальных режимах.

«Патент, например. В крестьянских хозяйствах, в патенте снижается нагрузка по социальному налогу. Там социальный налог платится совокупным платежом, мы эту процентную ставку снижаем», — заключил спикер.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Kinopark наградил участников акции «Kinopark Евротур»
Власти КНДР созвали своих основных послов на совещание в Пхеньян
Скарамуччи рассказал о желании элиты США сместить Трампа с поста
В Буркина-Фасо ликвидировали участников нападения на ресторан
Российским чиновникам могут разрешить получать дорогие подарки
СМИ: «Аэрофлот» столкнулся с перебоями в поставках топлива
Россияне назвали главные проблемы в стране
Биг-Бен «замолчит» на четыре года
Спорт
Российские легкоатлеты покидают ЧМ с шестью медалями Главным успехом для выступавших в нейтральном статусе россиян стала победа прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, ставшей двукратной чемпионкой мира
Авто
Американка за рулем автомобиля упала с 7 этажа парковки По одной из версий, женщина во время парковки могла перепутать педали
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос» Продюсер Юрий Аксюта сообщил о возвращении «золотого» состава жюри
Недвижимость
Удачная переделка «сталинки» с видом на Парк Горького
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Стало известно, когда начнется массовое переселение москвичей
Дом детства Трампа выставили для аренды на Airbnb
Леди
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж Знаменитая актриса на росписи молодых не присутствовала.
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь