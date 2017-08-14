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11:01 (мск), источник: Kapital.kz

Абитуриенты могут получить образовательный кредит

В этом году у многих абитуриентов и их родителей возникли вопросы по распределению образовательных грантов. Даже те, кто набрал на ЕНТ свыше 100 баллов, не смогли получить право на бесплатное обучение в вузах.

Источник: Reuters

Только 30% выпускников школ получили грант. Остальным придется учиться на платном отделении.

Для поддержки студентов и абитуриентов в оплате обучения была внедрена Государственная программа гарантирования образовательных кредитов, в рамках которой возможно оформление студенческого кредита на имя самого абитуриента, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

В Управлении развития системы оплаты образовательных услуг «Финансового центра» МОН РК назвали преимущества студенческого кредита и разъяснили условия:

— от 10% годовых.

— до 12 лет (досрочное погашение без штрафных санкций).

— без залога (как залоговое обеспечение выступает гарантия Финансового центра Министерства образования и науки РК).

— отсрочка по погашению кредита (в период обучения и 6 месяцев после его окончания, студент погашает только проценты по кредиту).

— оформляется на самого абитуриента/студента колледжа/вуза (обязательство погашения после окончания учебы за самим абитуриентом/студентом).

— оформление во всех городах Казахстана.

— получение кредита по мере необходимости.

Требование к заемщику:

— гражданство РК.

— успеваемость не ниже 50 баллов по ЕНТ/КТ.

— наличие созаемщика (физ.лицо, имеющий доход и пенсионные отчисления).

После подписания договора с банком о получении кредита, средства перечисляются на счет колледжа или вуза.

Документы для оформления кредита

На заемщика:

1. Удостоверение личности.

2. Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства.

3. Сертификат ЕНТ (копия нотариально заверенная) для абитуриентов или транскрипт за последнюю сессию.

4. Договор на получение образовательных услуг либо счет на оплату с указанием стоимости за период обучения.

5. Возможно, иные документы, в случае требования банка.

На созаемщика:

1. Удостоверение личности.

2. Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства.

3. Справка с места работы о доходах.

4. Выписка с пенсионного счета за последние 6 месяцев.

Для получения более подробной информации либо при возникновении проблем с оформлением студенческого кредита можно обратиться по телефону 8 800 080 28 28.

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