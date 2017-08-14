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11:01 (мск), источник: Восток Медиа

«Хабаровскую марку» выиграли два производителя стройматериалов

Компании получили почётный знак и право маркировать продукцию специальным логотипом.

В администрации Хабаровска назвали победителей традиционного конкурса «Хабаровская марка». Он предусматривает участие юридических и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и выпускающих свою продукцию на территории дальневосточной столицы.

«Цель состязания — активизация деятельности товаропроизводителей по разработке и внедрению новых видов строительных материалов, использованию инновационных технологий в производстве, повышение качества и конкурентоспособности товаров», — сообщает пресс-служба мэрии в понедельник.

Отмечается, что в этом году на суд жюри было представлено восемь видов продукции от двух производителей. Два из них были признаны лучшими. Это скорлупа для термоизоляции трубопроводов из вспененного полистирола и материал, защищающий от сырости.

С 2009 по 2016 годы в конкурсе приняло участие 51 предприятие, они представили 68 видов товаров строительного производства. Почетное право на возможность маркировки специальным логотипом «Хабаровская марка» присвоено 28 строительным видам продукции, занявшим призовые места. Представителям фирм-победителей 2017 года также вручат почётный знак.

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