«Хабаровскую марку» выиграли два производителя стройматериалов
Компании получили почётный знак и право маркировать продукцию специальным логотипом.
Компании получили почётный знак и право маркировать продукцию специальным логотипом.
В администрации Хабаровска назвали победителей традиционного конкурса «Хабаровская марка». Он предусматривает участие юридических и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и выпускающих свою продукцию на территории дальневосточной столицы.
«Цель состязания — активизация деятельности товаропроизводителей по разработке и внедрению новых видов строительных материалов, использованию инновационных технологий в производстве, повышение качества и конкурентоспособности товаров», — сообщает
Отмечается, что в этом году на суд жюри было представлено восемь видов продукции от двух производителей. Два из них были признаны лучшими. Это скорлупа для термоизоляции трубопроводов из вспененного полистирола и материал, защищающий от сырости.
С 2009 по 2016 годы в конкурсе приняло участие 51 предприятие, они представили 68 видов товаров строительного производства. Почетное право на возможность маркировки специальным логотипом «Хабаровская марка» присвоено 28 строительным видам продукции, занявшим призовые места. Представителям