«Хабаровскую марку» выиграли два производителя стройматериалов

В администрации Хабаровска назвали победителей традиционного конкурса «Хабаровская марка». Он предусматривает участие юридических и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и выпускающих свою продукцию на территории дальневосточной столицы.

«Цель состязания — активизация деятельности товаропроизводителей по разработке и внедрению новых видов строительных материалов, использованию инновационных технологий в производстве, повышение качества и конкурентоспособности товаров», — сообщает пресс-служба мэрии в понедельник.

Отмечается, что в этом году на суд жюри было представлено восемь видов продукции от двух производителей. Два из них были признаны лучшими. Это скорлупа для термоизоляции трубопроводов из вспененного полистирола и материал, защищающий от сырости.