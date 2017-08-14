Власти Зеленоградска выделили участок под строительство аквапарка

Территория, на которой планируют построить развлекательный объект, находится в пригородной зоне. По мнению чиновников, строительство аквапарка повысит туристическую привлекательность курорта. При этом он не создаст дополнительной нагрузки на центральную и историческую части города.

Ранее стало известно, что фирма из Красноярска намерена инвестировать в строительство аквапарка 500 миллионов рублей. В соответствии с проектом в здании смогут одновременно находиться до 500 человек. С открытой частью аквазоны количество гостей может быть увеличено до тысячи. В случае реализации проекта комплекс станет самым крупным аквапарком Калининградской области.