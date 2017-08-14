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11:25 (мск), источник: Калининград.Ru

Власти Зеленоградска выделили участок под строительство аквапарка

Администрация Зеленоградска сформировала и поставила на кадастровый учёт земельный участок площадью 113 055 квадратных метров под строительство аквапарка. Об этом сообщается на официальном сайте муниципалитета.

Источник: Калининград.Ru

Территория, на которой планируют построить развлекательный объект, находится в пригородной зоне. По мнению чиновников, строительство аквапарка повысит туристическую привлекательность курорта. При этом он не создаст дополнительной нагрузки на центральную и историческую части города.

Ранее стало известно, что фирма из Красноярска намерена инвестировать в строительство аквапарка 500 миллионов рублей. В соответствии с проектом в здании смогут одновременно находиться до 500 человек. С открытой частью аквазоны количество гостей может быть увеличено до тысячи. В случае реализации проекта комплекс станет самым крупным аквапарком Калининградской области.

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