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13:03 (мск), источник: Publika.md

Россельхознадзор запретил ввоз в Россию партии саженцев из Молдовы

Россельхознадзор запретил ввоз в Россию партии саженцев из Молдовы. Как отмечается на сайте ведомства, причина запрета — обнаруженные вредители.

Источник: Publika.md

В частности, в саженцах винограда выявили листовую филлоксеру, в саженцах плодовых культур — потивирус оспы слив, а на ростках декоративных растений — паразитическую повилику.

Всего в запрещенную партию входили саженцы от пяти молдавских компаний. Точный объем посадочного материала не сообщается.

В начале августа Россельхознадзор запретил импорт из Молдовы почти 20 тонн слив. Тогда решение объяснили тем, что фрукты заражены личинками плодожорки.

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