Россельхознадзор запретил ввоз в Россию партии саженцев из Молдовы
Россельхознадзор запретил ввоз в Россию партии саженцев из Молдовы. Как отмечается на сайте ведомства, причина запрета — обнаруженные вредители.
Россельхознадзор запретил ввоз в Россию партии саженцев из Молдовы. Как отмечается на сайте ведомства, причина запрета — обнаруженные вредители.
В частности, в саженцах винограда выявили листовую филлоксеру, в саженцах плодовых культур — потивирус оспы слив, а на ростках декоративных растений — паразитическую повилику.
Всего в запрещенную партию входили саженцы от пяти молдавских компаний. Точный объем посадочного материала не сообщается.
В начале августа Россельхознадзор запретил импорт из Молдовы почти 20 тонн слив. Тогда решение объяснили тем, что фрукты заражены личинками плодожорки.