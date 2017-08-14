После реконструкции открылся центральный стадион в Магнитогорске

ЧЕЛЯБИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял участие в открытии центрального легкоатлетического стадиона в Магнитогорске после масштабной реконструкции, сообщили сегодня в управлении пресс-службы и информации регионального правительства.

«Современный вид стадиона — большая заслуга моих земляков-магнитогорцев. Не было ни одного года, чтобы в области не вводились новые спортивные площадки, хоккейные коробки, стадионы. Мы будем это делать и дальше», — сказал губернатор Борис Дубровский.

На первом этапе была произведена замена старого натурального покрытия на новое — искусственное. Были частично отремонтированы входные группы, гостевая трибуна и парапеты. На это из областного и городского бюджетов было направлено более 23 млн руб.

В ходе второго этапа на стадионе отремонтировали легкоатлетические дорожки, были проведены отделочные работы гостевой трибуны, ремонт подтрибунных помещений (раздевалок, душевых), монтаж систем удаленного доступа и охранного теленаблюдения и пр. Всего в реконструкцию центрального стадиона было вложено около 100 млн рублей из областного и городского бюджетов.

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