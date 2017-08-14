Центр Хабаровска продолжают бурить в ожидании скорого начала строительства небоскреба
Пока авторы 55-этажного «Бриллианта чистой воды» ждут результатов Главгосэкспертизы.
Пока авторы 55-этажного «Бриллианта чистой воды» ждут результатов Главгосэкспертизы.
Хабаровск, 14 августа, AmurMedia.
Расширяются
— Мы ожидаем, что в середине сентября получим заключение Главгосэкспертизы на строительство подземной части небоскреба. Результаты по надземной части получим, наверное, в феврале 2018 года, — сообщил руководитель управления проектом «Небоскреб в Хабаровске» Александр Сидоренко. — Сейчас мы продолжаем проводить
После получения результатов Главгосэкспертизы кураторы проекта планируют подать документы в мэрию для получения разрешения на строительство. А получив разрешение, приступить к первым работам — выносу сетей из района застройки.
— Горожанам в связи с этими работами не грозят никакие неудобства, никто ничего не почувствует и даже не заметит, — пообещал Александр Сидоренко.
Напомним, амбициозный проект по строительству первого 55-этажного небоскреба в Хабаровске презентовали в 2014 году. По планам, озвученным кураторами, на улице Калинина летом 2018 года будет построен небоскреб высотой 210 метров, с мощной подземной инфраструктурой: многоуровневой парковкой на 1850 мест, остановками общественного транспорта, тоннелем для автомобилей.