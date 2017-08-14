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12:22 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани на очистных появятся ловушки неприятного запаха

Казань намерена избавиться от неприятного запаха, идущего с очистных сооружений, сообщил в понедельник в мэрии города генеральный директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

Проект перекрытия очистных объектов так называемыми «крышками» — съемными конструкциями, локализующими неприятный запах, разработало АО «Казанский ГИПРОНИИАВИАПРОМ». Проект предусматривает также систему очистки воздуха. Завершить работы планируется в мае 2018 года. По словам Андрея Егорова, такие конструкции уже используются на очистных сооружениях Москвы и Подмосковья.

Общая стоимость проекта — 573 миллиона рублей. Из них 326 миллионов рублей поступят из бюджета РТ, 203 миллиона рублей — из бюджета города. 44 миллиона рублей — собственные средства МУП «Водоканал».

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