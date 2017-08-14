В Казани на очистных появятся ловушки неприятного запаха

Проект перекрытия очистных объектов так называемыми «крышками» — съемными конструкциями, локализующими неприятный запах, разработало АО «Казанский ГИПРОНИИАВИАПРОМ». Проект предусматривает также систему очистки воздуха. Завершить работы планируется в мае 2018 года. По словам Андрея Егорова, такие конструкции уже используются на очистных сооружениях Москвы и Подмосковья.