Мигратны из Молдовы — третьи в рейтинге заработков иностранных работников в России
В российском рейтинге зарплат трудовых мигрантов граждане Молдовы — в числе лидеров. Составил его Центр этнополитических и региональных исследований.
В российском рейтинге зарплат трудовых мигрантов граждане Молдовы — в числе лидеров. Составил его Центр этнополитических и региональных исследований.
Первую позицию в рейтинге заняли граждане Беларуси, они получают в среднем более 41 тысячи рублей в месяц.
Мигранты из Азербайджана и Грузии — почти 40 тысяч рублей. Заработки наших соотечественников превышают 35 тысяч рублей. В леевом эквиваленте это составляет почти десять с половиной тысяч леев.
Работники из Казахстана и Армении получают в России свыше 31 тысячи, из Таджикистана — примерно 28 тысяч рублей в месяц.