Мигратны из Молдовы — третьи в рейтинге заработков иностранных работников в России

Источник: Publika.md

Первую позицию в рейтинге заняли граждане Беларуси, они получают в среднем более 41 тысячи рублей в месяц.

Мигранты из Азербайджана и Грузии — почти 40 тысяч рублей. Заработки наших соотечественников превышают 35 тысяч рублей. В леевом эквиваленте это составляет почти десять с половиной тысяч леев.