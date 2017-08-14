Операторы «большой четверки» ответили ФАС на предупреждение о роуминге
МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2 попросили ведомство показать им отчет, на основании которого ФАС предложила операторам выровнять цены в роуминге внутри сети.
МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2 попросили ведомство показать им отчет, на основании которого ФАС предложила операторам выровнять цены в роуминге внутри сети.
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба получила ответы от операторов «большой четверки» на предупреждение о выравнивании цен в роуминге внутри сети. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на
Отмечается, что в ФАС не раскрывают содержание ответов, однако уточняют, что операторы также ходатайствовали об ознакомлении с аналитическим отчетом по результатам анализа рынка, на основании которого были сделаны предупреждения.
Ранее ФАС предупредила МТС, «Мегафон», «Вымпелком» (бренд «БиЛайн») и Tele2 о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и поездках по России, то есть фактически отменить внутрисетевой роуминг.
Ведомство посчитало необоснованной разницу цен в роуминге у абонентов «дорогих» и «дешевых» тарифов. В случае, если операторы не выполнят предписания, им грозит штраф, а также взыскание дохода, полученного
Операторы должны были изменить условия тарифных планов до
Внутрисетевой роуминг действует в рамках одной определенной сети по всей стране и отличается по регионам. Национальный роуминг подключается, когда сеть оператора отсутствует в