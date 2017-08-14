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12:35 (мск), источник: РИА Новости

Операторы «большой четверки» ответили ФАС на предупреждение о роуминге

МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2 попросили ведомство показать им отчет, на основании которого ФАС предложила операторам выровнять цены в роуминге внутри сети.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба получила ответы от операторов «большой четверки» на предупреждение о выравнивании цен в роуминге внутри сети. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в ФАС не раскрывают содержание ответов, однако уточняют, что операторы также ходатайствовали об ознакомлении с аналитическим отчетом по результатам анализа рынка, на основании которого были сделаны предупреждения.

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Ранее ФАС предупредила МТС, «Мегафон», «Вымпелком» (бренд «БиЛайн») и Tele2 о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и поездках по России, то есть фактически отменить внутрисетевой роуминг.

Ведомство посчитало необоснованной разницу цен в роуминге у абонентов «дорогих» и «дешевых» тарифов. В случае, если операторы не выполнят предписания, им грозит штраф, а также взыскание дохода, полученного из-за этой разницы.

Операторы должны были изменить условия тарифных планов до 10—13 августа, либо мотивировать отказ от исполнения поручения. В Минкомсвязи высказывали опасения, что отмена роуминга повлечет за собой рост цен на сотовую связь. При этом в ФАС заверили, что тарифы вырастут на «доли копейки» за минуту.

В России существует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму.

Внутрисетевой роуминг действует в рамках одной определенной сети по всей стране и отличается по регионам. Национальный роуминг подключается, когда сеть оператора отсутствует в каком-либо регионе.

Сотовые операторы не выполнили требование ФАС об отмене роуминга
Во время загрузки произошла ошибка.
08:57 (мск)© Ньюстюб
3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
ДМИТРИЙ ШУЛЯК
интересно роуминг внутренний в других странах тоже есть?
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