Белкоопсоюз подсчитал, сколько стоит собрать ребенка в школу

Источник: БЕЛТА

Ориентировочные затраты родителей школьников на комплект, включающий одежду и обувь для школы и занятий спортом, канцелярские товары, ранец или сумку, для мальчика младшего школьного возраста составят от Br162 до Br304, для девочки — от Br158 до Br327. Для учеников старших классов — от Br222 до Br447 для мальчика и от Br188 до Br504 для девочки.

К новому учебному году Белкоопсоюз проведет 882 выставки-продажи и 515 школьных базаров. Школьные товары в системе потребкооперации можно купить более чем в 6 тыс. торговых объектов в райцентрах и сельской местности.

В населенных пунктах, где живет меньше 1 тыс. человек, работают более 3,5 тыс. уголков школьника, принимаются предварительные заказы на школьные товары. Там, где стационарных магазинов нет, товары к школе можно заказать через автолавки.