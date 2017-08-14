Белкоопсоюз подсчитал, сколько стоит собрать ребенка в школу

Ориентировочные затраты родителей школьников на комплект, включающий одежду и обувь для школы и занятий спортом, канцелярские товары, ранец или сумку, для мальчика младшего школьного возраста составят от Br162 до Br304, для девочки — от Br158 до Br327. Для учеников старших классов — от Br222 до Br447 для мальчика и от Br188 до Br504 для девочки.
К новому учебному году Белкоопсоюз проведет 882 выставки-продажи и 515 школьных базаров. Школьные товары в системе потребкооперации можно купить более чем в 6 тыс. торговых объектов в райцентрах и сельской местности.
В населенных пунктах, где живет меньше 1 тыс. человек, работают более 3,5 тыс. уголков школьника, принимаются предварительные заказы на школьные товары. Там, где стационарных магазинов нет, товары к школе можно заказать через автолавки.
По статистике, 97,9% товаров легпрома, которые продает Белкоопсоюз, — отечественного производства. К новому учебному году в магазины потребкооперации поступит более 50 тыс. единиц одежды для школьников, более 60 тыс. единиц трикотажных изделий и 43 тыс. пар кожаной обуви. Одежда для детей школьного возраста представлена коллекциями из различных тканей: полушерстяных, поливискозных, костюмных, джинсовых, вельвета на хлопчатобумажной основе.