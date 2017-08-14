Территорию у бульвара «Студенческий» готовы благоустроить за 10 млн рублей
Заявки на участие в тендере принимаются до 28 августа.
Заявки на участие в тендере принимаются до 28 августа.
Сибирский федеральный университет объявил тендер на благоустройство территории в Березовой роще. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 10,5 млн рублей. Документация опубликована на сайте «РосТендер».
Заявки на участие в тендере принимаются до 28 августа. Источник финансирования — бюджет Красноярского края.
Работы ведутся в рамках проекта «Пешеходный бульвар «Студенческий». В перечне работ — посев луговых газонов, устройство партерного газона, установка бортовых камней, планировка участка и др. Подрядчику необходимо завершить все работы до 30 ноября 2017 года.
Пешеходный бульвар «Студенческий» будет представлять собой разветвленную сеть пешеходных дорожек, которые связывают главные корпуса СФУ, расположенные по проспекту Свободный и улице Академика Киренского. Проект благоустройства пешеходных зон бульвара предусматривает устройство покрытия переходного типа: брусчатое по тротуарам и асфальтобетонное по ступеням и ступопандусам. Кроме того, проектом предусматривается восстановление озеленения вдоль всех тротуаров по обеим сторонам. Общая протяженность тропиночной сети бульвара составляет 3,6 км, ширина пути движения на всем протяжении не превышает 3 метров.
Победителем торгов на право строительства бульвара ранее была названа компания «ПромСтрой».