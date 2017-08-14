Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Шесть правил здорового пикника
Михаил Галустян показал подросшую дочь
США теряют союзников из-за России: какие страны не с Америкой
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
"Мы же вас предупреждали" — постпред РФ при ООН о санкциях
Указ Путина: ВМФ РФ должен уступать лишь флоту США
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Наталья Шкулева показала, как отдыхает с Малаховым (фото)
Украина пригрозила Белоруссии санкциями - СМИ
Басурин: ВСУ идут в атаку на юге ДНР, есть жертвы
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле
Самая дешевая квартира в центре Москвы
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
10Перестрелка в здании Мособлсуда
11:52 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Территорию у бульвара «Студенческий» готовы благоустроить за 10 млн рублей

Заявки на участие в тендере принимаются до 28 августа.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Сибирский федеральный университет объявил тендер на благоустройство территории в Березовой роще. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 10,5 млн рублей. Документация опубликована на сайте «РосТендер».

Заявки на участие в тендере принимаются до 28 августа. Источник финансирования — бюджет Красноярского края.

Работы ведутся в рамках проекта «Пешеходный бульвар «Студенческий». В перечне работ — посев луговых газонов, устройство партерного газона, установка бортовых камней, планировка участка и др. Подрядчику необходимо завершить все работы до 30 ноября 2017 года.

Пешеходный бульвар «Студенческий» будет представлять собой разветвленную сеть пешеходных дорожек, которые связывают главные корпуса СФУ, расположенные по проспекту Свободный и улице Академика Киренского. Проект благоустройства пешеходных зон бульвара предусматривает устройство покрытия переходного типа: брусчатое по тротуарам и асфальтобетонное по ступеням и ступопандусам. Кроме того, проектом предусматривается восстановление озеленения вдоль всех тротуаров по обеим сторонам. Общая протяженность тропиночной сети бульвара составляет 3,6 км, ширина пути движения на всем протяжении не превышает 3 метров.

Победителем торгов на право строительства бульвара ранее была названа компания «ПромСтрой».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Территорию у бульвара «Студенческий» готовы благоустроить за 10 млн рублей
Власти КНДР созвали своих основных послов на совещание в Пхеньян
Скарамуччи рассказал о желании элиты США сместить Трампа с поста
В Буркина-Фасо ликвидировали участников нападения на ресторан
Российским чиновникам могут разрешить получать дорогие подарки
СМИ: «Аэрофлот» столкнулся с перебоями в поставках топлива
Россияне назвали главные проблемы в стране
Биг-Бен «замолчит» на четыре года
Спорт
Российские легкоатлеты покидают ЧМ с шестью медалями Главным успехом для выступавших в нейтральном статусе россиян стала победа прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, ставшей двукратной чемпионкой мира
Авто
Американка за рулем автомобиля упала с 7 этажа парковки По одной из версий, женщина во время парковки могла перепутать педали
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос» Продюсер Юрий Аксюта сообщил о возвращении «золотого» состава жюри
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Дом детства Трампа выставили для аренды на Airbnb
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Леди
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж Знаменитая актриса на росписи молодых не присутствовала.
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь