Территорию у бульвара «Студенческий» готовы благоустроить за 10 млн рублей

Работы ведутся в рамках проекта «Пешеходный бульвар «Студенческий». В перечне работ — посев луговых газонов, устройство партерного газона, установка бортовых камней, планировка участка и др. Подрядчику необходимо завершить все работы до 30 ноября 2017 года.

Пешеходный бульвар «Студенческий» будет представлять собой разветвленную сеть пешеходных дорожек, которые связывают главные корпуса СФУ, расположенные по проспекту Свободный и улице Академика Киренского. Проект благоустройства пешеходных зон бульвара предусматривает устройство покрытия переходного типа: брусчатое по тротуарам и асфальтобетонное по ступеням и ступопандусам. Кроме того, проектом предусматривается восстановление озеленения вдоль всех тротуаров по обеим сторонам. Общая протяженность тропиночной сети бульвара составляет 3,6 км, ширина пути движения на всем протяжении не превышает 3 метров.