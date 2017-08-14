Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Ученые вывели идеальный график повседневной жизни
50-летняя Ксения Стриж готовится впервые стать мамой
Ученые назвали смертельно опасные для микроволновки продукты
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Главные события недели (видео)Поклон Усэйну Болту, землетрясение в Китае, «кровавая» луна и пицца на дороге в Арканзасе — самые обсуждаемые события в видеоформате
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
Молодая супруга 86-летнего Краско поведала об интимной жизни
Экономика РФ при санкциях удивила СМИ Германии
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Украина пригрозила Белоруссии санкциями - СМИ
Басурин: ВСУ идут в атаку на юге ДНР, есть жертвы
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
8Тень Земли
12:06 (мск), источник: Новый Калининград

На стройке к ЧМ-2018 на Острове всё ещё не хватает песка

Главный федеральный инспектор по Калининградской области Сергей Елисеев отметил проблему с доставкой песка на Остров, где ведётся масштабное строительство к ЧМ-2018. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе регионального правительстве в понедельник.

Источник: Новый Калининград

«Когда возник вопрос с песком, правительство Калининградской области предоставило два карьера. Подрядчик собственными силами стал завозить материал, но отпускной мощности недостаточно. За три недели вывезено порядка 18 тысяч кубов песка, а надо ещё 108 тысяч кубов. Сейчас большегрузы заезжают на карьеры в порядке живой очереди — машины приезжают, выстраиваются и ждут. Если всю поставку песка направить только на подрядчика, то срок работы уменьшится», — сообщил помощник 1-го заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации — координатор строительства объектов чемпионата мира Рашид Габдрахманов.

«Правительству Калининградской области рекомендовано оперативно решить проблему с низкими поставками песка, в частности, предоставить дополнительные карьеры или рассмотреть возможность переориентирования работы существующих площадок исключительно на снабжение потребностей подрядчика», — прокомментировал ситуацию Сергей Елисеев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Непредсказуемые манёвры: «Безопасный город» опубликовал видео июльских ДТП
Власти КНДР созвали своих основных послов на совещание в Пхеньян
Скарамуччи рассказал о желании элиты США сместить Трампа с поста
В Буркина-Фасо ликвидировали участников нападения на ресторан
Российским чиновникам могут разрешить получать дорогие подарки
СМИ: «Аэрофлот» столкнулся с перебоями в поставках топлива
Россияне назвали главные проблемы в стране
Биг-Бен «замолчит» на четыре года
Спорт
Российские легкоатлеты покидают ЧМ с шестью медалями Главным успехом для выступавших в нейтральном статусе россиян стала победа прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, ставшей двукратной чемпионкой мира
Авто
Американка за рулем автомобиля упала с 7 этажа парковки По одной из версий, женщина во время парковки могла перепутать педали
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос» Продюсер Юрий Аксюта сообщил о возвращении «золотого» состава жюри
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Леди
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж Знаменитая актриса на росписи молодых не присутствовала.
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь