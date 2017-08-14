На стройке к ЧМ-2018 на Острове всё ещё не хватает песка

«Когда возник вопрос с песком, правительство Калининградской области предоставило два карьера. Подрядчик собственными силами стал завозить материал, но отпускной мощности недостаточно. За три недели вывезено порядка 18 тысяч кубов песка, а надо ещё 108 тысяч кубов. Сейчас большегрузы заезжают на карьеры в порядке живой очереди — машины приезжают, выстраиваются и ждут. Если всю поставку песка направить только на подрядчика, то срок работы уменьшится», — сообщил помощник 1-го заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации — координатор строительства объектов чемпионата мира Рашид Габдрахманов.