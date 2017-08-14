Стало известно, когда продадут бывший троллейбусный парк в Минске

Источник: Sputnik.by

На аукцион выносится не сама земля, а право спроектировать и построить на ней предусмотренный проектом «жилой комплекс с объектами социально-общественного назначения и подземными паркингами». Перед началом строительства потенциальному застройщику еще надо будет снести старые строения, которые находятся на этой территории. Под снос попадает и здание, в котором арендуют площади популярные среди творческих людей Минска галерея современного искусства «Ў», винный бар и книжный магазин.

Аукцион будет открытым, участвовать в нем могут юридические лица или индивидуальные предприниматели. Возможно также и консолидированное участие — когда покупателем выступает двое и более индивидуальных предпринимателей или юридических лиц.

Торги начнутся с суммы 3 965 832,57 белорусских рубля, это чуть более 2 миллионов долларов.