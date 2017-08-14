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12:28 (мск), источник: Sputnik.by

Стало известно, когда продадут бывший троллейбусный парк в Минске

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Аукцион по продаже земельного участка под строительство жилого комплекса на месте бывшего троллейбусного парка в центре Минска состоится 12 сентября.

Источник: Sputnik.by

На аукцион выносится не сама земля, а право спроектировать и построить на ней предусмотренный проектом «жилой комплекс с объектами социально-общественного назначения и подземными паркингами». Перед началом строительства потенциальному застройщику еще надо будет снести старые строения, которые находятся на этой территории. Под снос попадает и здание, в котором арендуют площади популярные среди творческих людей Минска галерея современного искусства «Ў», винный бар и книжный магазин.

Аукцион будет открытым, участвовать в нем могут юридические лица или индивидуальные предприниматели. Возможно также и консолидированное участие — когда покупателем выступает двое и более индивидуальных предпринимателей или юридических лиц.

Торги начнутся с суммы 3 965 832,57 белорусских рубля, это чуть более 2 миллионов долларов.

Это уже вторая попытка застроить территорию бывшего троллейбусного парка. Возведение здесь жилья и развлекательных объектов планировалось еще в начале 2000-х. Реализовывать проект должна было московская компания «Манолиум-Процессинг» в обмен на строительство нового троллейбусного парка в Уручье. Однако работы в центре белорусской столицы тогда так и не начались.

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