Стало известно, когда продадут бывший троллейбусный парк в Минске
МИНСК, 14 авг — Sputnik. Аукцион по продаже земельного участка под строительство жилого комплекса на месте бывшего троллейбусного парка в центре Минска состоится 12 сентября.
МИНСК, 14 авг — Sputnik. Аукцион по продаже земельного участка под строительство жилого комплекса на месте бывшего троллейбусного парка в центре Минска состоится 12 сентября.
На аукцион выносится не сама земля, а право спроектировать и построить на ней предусмотренный проектом «жилой комплекс с объектами
Аукцион будет открытым, участвовать в нем могут юридические лица или индивидуальные предприниматели. Возможно также и консолидированное участие — когда покупателем выступает двое и более индивидуальных предпринимателей или юридических лиц.
Торги начнутся с суммы 3 965 832,57 белорусских рубля, это чуть более 2 миллионов долларов.
Это уже вторая попытка застроить территорию бывшего троллейбусного парка. Возведение здесь жилья и развлекательных объектов планировалось еще в начале 2000-х. Реализовывать проект должна было московская компания «Манолиум-Процессинг» в обмен на строительство нового троллейбусного парка в Уручье. Однако работы в центре белорусской столицы тогда так и не начались.