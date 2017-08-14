Минску не хватает 300 воспитателей детсадов
В Минске в связи со значительным увеличением за последние годы численности детского населения остаются наиболее востребованными учителя начальных классов и воспитатели учреждений дошкольного образования.
В Минске в связи со значительным увеличением за последние годы численности детского населения остаются наиболее востребованными учителя начальных классов и воспитатели учреждений дошкольного образования.
Как сообщил на оперативном совещании в мэрии председатель комитета по образованию Мингорисполкома Михаил Мирончик, в настоящее время насчитывается 73 вакансии учителей начальных классов и около 300 — воспитателей детских садов.
Востребованы также руководители физвоспитания (49) и музыкальные руководители (43).
В 2017 году заявлена потребность в 651 молодом специалисте. По словам руководителя профильного комитета, они прибывают на работу в августе. Таким образом, количество прибывших в отрасль молодых специалистов определяется на начало сентября.