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12:01 (мск), источник: Ежедневник.by

Минску не хватает 300 воспитателей детсадов

В Минске в связи со значительным увеличением за последние годы численности детского населения остаются наиболее востребованными учителя начальных классов и воспитатели учреждений дошкольного образования.

Источник: Ежедневник.by

Как сообщил на оперативном совещании в мэрии председатель комитета по образованию Мингорисполкома Михаил Мирончик, в настоящее время насчитывается 73 вакансии учителей начальных классов и около 300 — воспитателей детских садов.

Востребованы также руководители физвоспитания (49) и музыкальные руководители (43).

В 2017 году заявлена потребность в 651 молодом специалисте. По словам руководителя профильного комитета, они прибывают на работу в августе. Таким образом, количество прибывших в отрасль молодых специалистов определяется на начало сентября.

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