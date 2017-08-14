И. Метшин: «Мы подходим к тому, что иловых полей больше не будет»

Источник: Город Казань.KZN.RU

Конкурс на разработку проекта по строительству цеха термомеханической обработки осадка состоялся в этом году, сейчас ведутся проектно-изыскательские работы по проекту, согласно которому технологический процесс будет полностью автоматизирован. Об этом в ходе делового понедельника Исполкоме столицы Татарстана сообщил директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

По его словам, получаемый после обработки продукт сможет использоваться для рекультивации карьеров и пересыпки твердых бытовых отходов. «Благодаря строительству данного цеха, который будет дополнять технологический процесс очистки канализационных стоков, мы решим полувековую проблему, связанную с иловыми полями», — доложил А. Егоров.

Он также добавил, что аналогичный процесс обработки осадка успешно эксплуатируется во многих странах мира, и в частности в таких городах как Берлин, Дубаи, Кассель и Гейдельберг. Главным же преимуществом технологии является надежность, отказоустойчивость и невысокие эксплуатационные затраты.

Как отметил директор МУП «Водоканал», планируемый срок начала строительства — 2018 год, со сроком завершения строительства в течение одного года. «На сегодняшний день прорабатывается технология переработки существующих иловых полей. Ведутся предпроектные экспериментальные исследования. По итогам будет выбрана технология рекультивации, и разработан соответствующий проект», — сказал он.