И. Метшин: «Мы подходим к тому, что иловых полей больше не будет»
(Город Казань KZN.RU, 14 августа, Михаил Ченцов). В 2019 году на очистных сооружениях Казани планируется начать переработку образующегося осадка.
(Город Казань KZN.RU, 14 августа, Михаил Ченцов). В 2019 году на очистных сооружениях Казани планируется начать переработку образующегося осадка.
Конкурс на разработку проекта по строительству цеха термомеханической обработки осадка состоялся в этом году, сейчас ведутся
По его словам, получаемый после обработки продукт сможет использоваться для рекультивации карьеров и пересыпки твердых бытовых отходов. «Благодаря строительству данного цеха, который будет дополнять технологический процесс очистки канализационных стоков, мы решим полувековую проблему, связанную с иловыми полями», — доложил А. Егоров.
Он также добавил, что аналогичный процесс обработки осадка успешно эксплуатируется во многих странах мира, и в частности в таких городах как Берлин, Дубаи, Кассель и Гейдельберг. Главным же преимуществом технологии является надежность, отказоустойчивость и невысокие эксплуатационные затраты.
Как отметил директор МУП «Водоканал», планируемый срок начала строительства — 2018 год, со сроком завершения строительства в течение одного года. «На сегодняшний день прорабатывается технология переработки существующих иловых полей. Ведутся предпроектные экспериментальные исследования. По итогам будет выбрана технология рекультивации, и разработан соответствующий проект», — сказал он.
«Мы подходим к тому, что иловых полей больше не будет. На 117 га эта жижа 50 лет уже лежит, и вот сейчас мы подходим к тому, что иловых осадков больше не будет, не будет запаха, а будет конечный продукт, который можно применять для засыпки оврагов, в дорожном строительстве», — подчеркнул в свою очередь мэр Казани Ильсур Метшин.