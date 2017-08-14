Севастополь в ожидании зимы: потребность в угле будет закрыта до 1 сентября

Источник: РИА "Новости"

В Севастополе подачу тепла обеспечивают два предприятия — «Севастопольэнерго» (доля на рынке — 81%) и ООО «СГС плюс» (доля на рынке — 19%). «Совокупная готовность (теплоснабжающих предприятий — ред.) чуть более 84%», — подчеркнул чиновник.

Также город в значительной степени обеспечен углем. «Нормативный запас угля составляет 1,45 тыс тонн. На сегодняшний день в наличие есть 1,2 тыс тонн, что составляет 83%. Заключены договоры на поставку 1 тыс тонн до 1 сентября», — отметил Чибисов.

ПАО «Севастопольгаз» готов к отопительному периоду на 87%, ПАО «Севастопольэнерго» — на 81%.

По состоянию на сегодняшний день к зиме готов 951 дом или 29% от общего количества жилого фонда (3,7 тыс домов).