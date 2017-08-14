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12:49 (мск), источник: РИА Крым

Севастополь получит 16 мощных генераторов на случай дефицита электроэнергии во время холодов

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости (Крым). В Севастополь до 15 октября этого года поставят 16 мощных генераторов для устранения дефицита электроэнергии при морозах. Об этом во время аппаратного совещания правительства города заявил директор департамента городского хозяйства Андрей Чибисов.

Источник: РИА "Новости"

«Из проблемных вопросов (зимнего периода — ред.) — возможный дефицит электроэнергии при снижении температуры воздуха ниже 10 градусов мороза и устойчивом сохранении такой температуры. Мы планируем на базе ООО “СГС плюс” (теплоснабжающее предприятие Севастополя) разместить 16 дизель-генераторов мощностью по 1 МВт, что позволит нам компенсировать дефицит мощности», — подчеркнул чиновник.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), теплоснабжающие предприятия Севастополя готовы к осенне-зимнему периоду на 84%, запас угля будет полностью обеспечен до 1 сентября. По состоянию на сегодняшний день к зиме готов 951 дом или 29% от общего количества жилого фонда (3,7 тыс домов). Объекты здравоохранения готовы на 42% — 39 из 93 учреждений здравоохранения. Объекты образования (164 учреждения) — на 30%.

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