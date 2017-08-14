Севастополь получит 16 мощных генераторов на случай дефицита электроэнергии во время холодов

«Из проблемных вопросов (зимнего периода — ред.) — возможный дефицит электроэнергии при снижении температуры воздуха ниже 10 градусов мороза и устойчивом сохранении такой температуры. Мы планируем на базе ООО “СГС плюс” (теплоснабжающее предприятие Севастополя) разместить 16 дизель-генераторов мощностью по 1 МВт, что позволит нам компенсировать дефицит мощности», — подчеркнул чиновник.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), теплоснабжающие предприятия Севастополя готовы к осенне-зимнему периоду на 84%, запас угля будет полностью обеспечен до 1 сентября. По состоянию на сегодняшний день к зиме готов 951 дом или 29% от общего количества жилого фонда (3,7 тыс домов). Объекты здравоохранения готовы на 42% — 39 из 93 учреждений здравоохранения. Объекты образования (164 учреждения) — на 30%.