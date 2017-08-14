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13:25 (мск), источник: БЕЛТА

Продажа SMS-билетов на проезд в минском метро прекращается с 1 сентября

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе оператора сотовой связи в Минском метрополитене с 1 сентября 2017 года прекращается оказание услуги по продаже SMS-билетов на проезд с использованием SMS-сообщений.

Источник: БЕЛТА

Такая информация размещена на сайте столичного метрополитена, сообщает БЕЛТА.

Таким образом, с 1 сентября пропуск на станции для поездки с использованием SMS-билетов осуществляться не будет.

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