Продажа SMS-билетов на проезд в минском метро прекращается с 1 сентября
14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе оператора сотовой связи в Минском метрополитене с 1 сентября 2017 года прекращается оказание услуги по продаже
14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе оператора сотовой связи в Минском метрополитене с 1 сентября 2017 года прекращается оказание услуги по продаже
Такая информация размещена на сайте столичного метрополитена, сообщает БЕЛТА.
Таким образом, с 1 сентября пропуск на станции для поездки с использованием