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13:03 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородское правительство установило стоимость проезда на метро в размере 28 рублей

Правительство Нижегородской области установило стоимость проезда на метро в размере 28 рублей.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщается на официальном портале правовой информации 11 августа 2017 года. Согласно информации, соответствующее постановление 10 августа подписал губернатор региона Валерий Шанцев. Документ вступает в силу 15 августа.

В соответствии с ним, стоимость проезда, как и провоза багажа, поднимается до 28 рублей. Стоимость проездных для граждан теперь составит 1400 рублей. Льготный проездной билет для студентов будет стоить 600 рублей, для школьников — 500 рублей. Цена проездного на предъявителя для предприятий и организаций составит 1800 рублей.

Напомним, в июне 2017 года сообщалось, что в начале июля планируется представить, а в августе — ввести новые тарифы на проезд на общественном транспорте, а Нижнем Новгороде.

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