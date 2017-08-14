Нижегородское правительство установило стоимость проезда на метро в размере 28 рублей

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщается на официальном портале правовой информации 11 августа 2017 года. Согласно информации, соответствующее постановление 10 августа подписал губернатор региона Валерий Шанцев. Документ вступает в силу 15 августа.

В соответствии с ним, стоимость проезда, как и провоза багажа, поднимается до 28 рублей. Стоимость проездных для граждан теперь составит 1400 рублей. Льготный проездной билет для студентов будет стоить 600 рублей, для школьников — 500 рублей. Цена проездного на предъявителя для предприятий и организаций составит 1800 рублей.