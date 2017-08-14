Как идет исполнение бюджета Петербурга?

Главный источник — налоги петербуржцев, они дали больше 95% общего объёма. Ещё 4,6% обеспечил федеральный центр. Израсходовано свыше 242 млрд (42,3%). Эффективнее всего осваивают средства администрации районов, а также два комитета — жилищный и по инвестициям. Неплохо выполняются и социальные программы с государственным участием. Среди основных — развитие образования (27% бюджета), здравоохранения (17,9), транспорта (17,6), поддержка граждан (14,5%).

Наметились и аутсайдеры. Один из них — комитет по строительству. В ведомстве отставание объяснили своеобразной «зачисткой» — большим количеством расторгнутых контрактов с нечестными застройщиками.

Пора научиться отличать добросовестных подрядчиков от нечестных. Постоянно жульё появляется. Надо их отсекать на начальном этапе, а не ждать, когда они себя проявят.

Губернатор напомнил, что сегодня в городе работает много ответственных, хорошо зарекомендовавших себя организаций, с которыми и нужно сотрудничать. Да и в целом расслабляться рано. Слабое место нашей экономики — инфраструктура. Рост тоже хотя и есть, но минимальный. «Меня лично это не устраивает», — заявил глава города.