Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Ученые вывели идеальный график повседневной жизни
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц
Как продавцы мяса обманывают покупателей
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
«Полиция и морги в деле». Как работает похоронный бизнесВладимир Путин поручил навести порядок в ритуальном бизнесе. А именно - повысить качество оказываемых услуг и их доступность.
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
Молодая супруга 86-летнего Краско поведала об интимной жизни
Экономика РФ при санкциях удивила СМИ Германии
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Мэнсон оскорбил Москву на концерте в Киеве – СМИ
Собираюсь брать — глава ДНР о захвате Киева
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
8Тень Земли
8«Скирда Патрика»
13:27 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Как идет исполнение бюджета Петербурга?

Эффективнее всего осваивают средства администрации районов, а также два комитета — жилищный и по инвестициям.

На днях правительство Петербурга рассматривало исполнение бюджета. Как же пополняется и расходуется городская казна? В. Костюченко, СПб.

— За первое полугодие 2017-го доходная часть исполнена на 50%, что составило 251 млрд 264 млн рублей, — сообщил председатель комитета финансов Алексей Корабельников.

Главный источник — налоги петербуржцев, они дали больше 95% общего объёма. Ещё 4,6% обеспечил федеральный центр. Израсходовано свыше 242 млрд (42,3%). Эффективнее всего осваивают средства администрации районов, а также два комитета — жилищный и по инвестициям. Неплохо выполняются и социальные программы с государственным участием. Среди основных — развитие образования (27% бюджета), здравоохранения (17,9), транспорта (17,6), поддержка граждан (14,5%).
Алексей Корабельников
Председатель комитета финансов

Наметились и аутсайдеры. Один из них — комитет по строительству. В ведомстве отставание объяснили своеобразной «зачисткой» — большим количеством расторгнутых контрактов с нечестными застройщиками.

— Заканчивайте, иначе по итогам года я начну зачистку в вашем комитете, — предупредил губернатор Георгий Полтавченко.

Пора научиться отличать добросовестных подрядчиков от нечестных. Постоянно жульё появляется. Надо их отсекать на начальном этапе, а не ждать, когда они себя проявят.
Георгий Полтавченко
Губернатор

Губернатор напомнил, что сегодня в городе работает много ответственных, хорошо зарекомендовавших себя организаций, с которыми и нужно сотрудничать. Да и в целом расслабляться рано. Слабое место нашей экономики — инфраструктура. Рост тоже хотя и есть, но минимальный. «Меня лично это не устраивает», — заявил глава города.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Пить каждый день и не спиваться». Эксперт - об алкоголизме
«Большая четверка» ответила на предупреждение ФАС о роуминге
США будут добиваться помощи России и Китая в воздействии на КНДР
Инспекторы ГИБДД не будут курить и грубить
Россияне назвали главные проблемы в стране
ФСБ задержала террористов, планировавших взрывы в Москве
«Ъ»: российские туристы смирились с энтеровирусами в Турции
Биг-Бен «замолчит» на четыре года
Спорт
Российские легкоатлеты покидают ЧМ с шестью медалями Главным успехом для выступавших в нейтральном статусе россиян стала победа прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, ставшей двукратной чемпионкой мира
Авто
Возврат прав за «пьянку»: Верховный суд дал важное разъяснение На видео не попала процедура самого освидетельствования — отбора пробы выдыхаемого воздуха и его результатов
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос» Продюсер Юрий Аксюта сообщил о возвращении «золотого» состава жюри
Недвижимость
Как правильно хранить вещи в квартире
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Леди
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж Знаменитая актриса на росписи молодых не присутствовала.
Дети
Андрей Малахов впервые рассказал о беременности жены Популярный телеведущий не отрицает, что после рождения первенца планирует взять декретный отпуск, но пока не определился с его длительностью.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь