В Екатеринбурге потратят 55 миллиардов на школы

До 2020 года в Екатеринбурге стартует строительство 4 новых и реконструкция 13 существующих школ. Об этом говорится в постановлении мэрии от 10 августа 2017 года, сообщает «Уралинформбюро».

Постановление вносит некоторые изменения в муниципальную программу «Создание новых мест в общеобразовательных организациях муниципального образования “город Екатеринбург” на 2016 — 2025 годы», утвержденную в июне 2016 года. Согласно новому документу, на строительство и реконструкцию образовательных учреждений в ближайшие 7 лет будет потрачено 54,9 миллиарда рублей.

Работы будут разбиты на два этапа. В ближайшие три года планируется возвести новые школы в жилом районе Солнечный, квартале улиц Уральской — Советской — Блюхера — переулка Паркового, а также на улицах Коммунальной (Железнодорожный район) и Рощинской (Чкаловский район).

Кроме того, в ходе реконструкции будут построены фактически с нуля школы № 1 на ВИЗ-бульваре и № 83 на проспекте Седова, № 66 на улице Краснофлотцев и № 80 на улице Калинина. А школы № 181 (ул. Краснолесья), № 167 (ул. Фрезеровщиков), № 6 (ул. Бебеля) и № 183 (ул. Пехотинцев) получат новые корпуса. Также будут реконструированы школы на улицах Мичурина, Крауля, Народной Воли и Котельникова. В сумме это даст Екатеринбургу 5175 новых школьных мест.

Общие затраты на первом этапе составят 8 миллиардов рублей, из которых 5,8 миллиардов поступят из федерального бюджета. На втором этапе объемы работ и финансирования ожидаются еще более масштабными: 44,8 миллиардов рублей из городского и областного бюджетов. Какие конкретно объекты на них будут построены и реконструированы, пока не сообщается.