Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Фильм Бессона, снятый за $40 млн и собравший в прокате $463 млн
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
Молодая супруга 86-летнего Краско поведала об интимной жизни
Экономика РФ при санкциях удивила СМИ Германии
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Наталья Шкулева показала, как отдыхает с Малаховым (фото)
Малахов о беременности жены: Спешу обрадовать граждан
Жена 86-летнего Краско поведала об интимной жизни
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
12Растущее напряжение вокруг КНДР
14:16 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге потратят 55 миллиардов на школы

За 7 лет.

До 2020 года в Екатеринбурге стартует строительство 4 новых и реконструкция 13 существующих школ. Об этом говорится в постановлении мэрии от 10 августа 2017 года, сообщает «Уралинформбюро».

Постановление вносит некоторые изменения в муниципальную программу «Создание новых мест в общеобразовательных организациях муниципального образования “город Екатеринбург” на 2016 — 2025 годы», утвержденную в июне 2016 года. Согласно новому документу, на строительство и реконструкцию образовательных учреждений в ближайшие 7 лет будет потрачено 54,9 миллиарда рублей.

Работы будут разбиты на два этапа. В ближайшие три года планируется возвести новые школы в жилом районе Солнечный, квартале улиц Уральской — Советской — Блюхера — переулка Паркового, а также на улицах Коммунальной (Железнодорожный район) и Рощинской (Чкаловский район).

Кроме того, в ходе реконструкции будут построены фактически с нуля школы № 1 на ВИЗ-бульваре и № 83 на проспекте Седова, № 66 на улице Краснофлотцев и № 80 на улице Калинина. А школы № 181 (ул. Краснолесья), № 167 (ул. Фрезеровщиков), № 6 (ул. Бебеля) и № 183 (ул. Пехотинцев) получат новые корпуса. Также будут реконструированы школы на улицах Мичурина, Крауля, Народной Воли и Котельникова. В сумме это даст Екатеринбургу 5175 новых школьных мест.

Общие затраты на первом этапе составят 8 миллиардов рублей, из которых 5,8 миллиардов поступят из федерального бюджета. На втором этапе объемы работ и финансирования ожидаются еще более масштабными: 44,8 миллиардов рублей из городского и областного бюджетов. Какие конкретно объекты на них будут построены и реконструированы, пока не сообщается.

Следует добавить, что до конца 2017 года в Екатеринбурге будут сданы в строй школьный комплекс на 1875 учащихся в квартале № 5 района Академический и гимназия № 39 на улице Союзной.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Москве схватили смертников ИГИЛ
«Большая четверка» ответила на предупреждение ФАС о роуминге
МЧС установило возможное местонахождение горняков в шахте «Мир»
«Ъ»: российские туристы смирились с энтеровирусами в Турции
Россияне назвали главные проблемы в стране
ФСБ задержала террористов, планировавших взрывы в Москве
Андрей Малахов не появился в эфире нового выпуска «Пусть говорят»
В РПЦ отреагировали на сообщения про конец света через 5 дней
Спорт
Российские легкоатлеты покидают ЧМ с шестью медалями Главным успехом для выступавших в нейтральном статусе россиян стала победа прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, ставшей двукратной чемпионкой мира
Авто
Возврат прав за «пьянку»: Верховный суд дал важное разъяснение На видео не попала процедура самого освидетельствования — отбора пробы выдыхаемого воздуха и его результатов
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры Актеры приступили к съемкам в новом проекте, который для канала НТВ продюсирует Валерий Тодоровский
Недвижимость
Как правильно хранить вещи в квартире
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Путин заинтересовался уплотнительной застройкой в Петербурге
Изменены правила включения в реестр обманутых дольщиков
Леди
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж Знаменитая актриса на росписи молодых не присутствовала.
Дети
Кэтрин Зета-Джонс показала красавицу-дочку Британская актриса опубликовала редкий снимок.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь