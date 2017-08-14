Омский Роспотребнадзор снял с продажи некачественные сладости и хлеб
Специалисты нашли некачественную продукцию у шести компаний.
Специалисты нашли некачественную продукцию у шести компаний.
74 кг хлеба и 69 кг сладостей сняли с продажи сотрудники Роспотребнадзора по Омской области, сообщает
Таким образом, изъяли из оборота 18 партий хлебобулочных и 71 партию кондитерских изделий. На эту продукцию не было документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность; были нарушены условия хранения и сроков годности; её продавали без маркировочных ярлыков; а также выпускали товар ненадлежащего качества по
За первого полугодие 2017 года эксперты проверили на соответствие требованиям нормативов 630 проб хлебобулочных изделий и 383 пробы кондитерских. Так, требованиям не соответствовали две пробы хлеба по
Всего выявили шесть производителей некачественной продукции. В результате проверок было составлено 38 протоколов об административном правонарушении на общую сумму 558,8 тыс. рублей.