Омский Роспотребнадзор снял с продажи некачественные сладости и хлеб

74 кг хлеба и 69 кг сладостей сняли с продажи сотрудники Роспотребнадзора по Омской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Таким образом, изъяли из оборота 18 партий хлебобулочных и 71 партию кондитерских изделий. На эту продукцию не было документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность; были нарушены условия хранения и сроков годности; её продавали без маркировочных ярлыков; а также выпускали товар ненадлежащего качества по санитарно-химическим, физико-химическим и микробиологическим показателям.

За первого полугодие 2017 года эксперты проверили на соответствие требованиям нормативов 630 проб хлебобулочных изделий и 383 пробы кондитерских. Так, требованиям не соответствовали две пробы хлеба по физико-химическим показателям и 13 проб сладкого: три — по физико-химическим и девять — по микробиологическим.