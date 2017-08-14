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14:07 (мск), источник: Informburo.kz

Исследователи подсчитали, сколько трудовые мигранты из Казахстана зарабатывают в РФ

В 2017 году на заработки в Россию уехало меньше казахстанцев, чем в 2016 году.

Как показал анализ Национально-исследовательского университета Высшей школы экономики РФ, число трудовых мигрантов из Казахстана сократилось на 3000 человек и составило 552 000 человек, передаёт «Коммерсантъ».

В среднем зарплата казахстанцев, легально работающих в России, составляет 31 600 рублей (около 174 000 тенге). Нелегальные трудовые мигранты из Казахстана получают 27 300 рублей (около 150 000 тенге). Различия в доходах связаны со сферами деятельности, в которых заняты мигранты, и сроками их работы, отмечает заместитель директора Института демографии ВШЭ Михаил Денисенко.

У российских предпринимателей есть привычка к сверхэксплуатации иностранных работников, отметил Денисенко в публикации. По сведениям опросов, средняя продолжительность рабочей недели у иностранных работников — 59 часов против 39,6 у часов у граждан России.

Нанимают иностранцев чаще всего малые и средние предприятия. Работа, которую мигрантам доверяют, остаётся неквалифицированной, вне зависимости от их реальных навыков: 60% указывают, что у себя на родине работали по более высокой квалификации, и почти две трети всех мигрантов работают в России неквалифицированными рабочими или в сфере торговли.

По итогам исследования НИУ ВШЭ, 65,5% трудовых мигрантов из Казахстана планируют остаться в России навсегда. Это высокий показатель в сравнении с другими среднеазиатскими странами. 8,6% казахстанцев собираются продолжить постоянные поездки на заработки и обратно, 7,8% — поработать пару лет и вернуться в Казахстан.

Как отметил Михаил Денисенко, даже среди респондентов, желающих стать гражданами РФ, больше 20% хотели бы жить с этим гражданством не в России, а у себя на родине. Просто «российская пенсия, пособие по рождению ребенка, материнский капитал — все эти бонусы, которые нам кажутся несущественными или небольшими, существенны для бывших республик СССР», объяснил он.

В апреле текущего года депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин выступил за ужесточение правил въезда, работы и пребывания в России граждан СНГ. Он предложил запретить гражданам СНГ работать в вузах, школах и детсадах, сферах транспортной безопасности, строительства и эксплуатации объектов оборонного комплекса, атомной энергетики, транспорта и связи, жизнеобеспечения крупных городов и промышленных центров и иных стратегических объектов.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Николай Ушаков
Незнаю сколько , но сам им был и зарабатывал больше чем на Родине !!!
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