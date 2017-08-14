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13:17 (мск), источник: Sputnik.md

Собственники жилья в Молдове обязаны уплатить налог на недвижимость

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Во вторник, 15 августа, истекает крайний срок уплаты первой части налога на недвижимое имущество.

Источник: Sputnik.md

Обязательства по налогу на недвижимость налогоплательщики должны ежегодно погашать двумя равными частями до 15 августа и до 15 октября.

Сделать это можно либо в банковских филиалах, либо в любых почтовых отделениях.

Стоит отметить, что в прошлом году молдавские власти внесли изменения в налогово-бюджетную политику, утвердив налог на «роскошь». Так, владельцы имущества площадью более чем в 120 квадратных метров с кадастровой стоимостью свыше 1,5 миллиона леев, будут обязаны ежегодно уплачивать 0,8 процента от кадастровой стоимости жилья.

Коснулся «налог на роскошь» тех, кто владеет имуществом, которое удовлетворяет двум требованиям одновременно. Во-первых, стоимость имущества должна составлять полтора миллиона леев. И второй критерий, — когда площадь имущества превышает 120 квадратных метров. В результате оценки кадастровых данных Налоговая инспекция осуществила выборку объектов обложения и субъектов обложения. И на основании данной информации были сформированы соответствующие платежные уведомления, которые были направлены гражданам для уплаты налога.

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