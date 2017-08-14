Собственники жилья в Молдове обязаны уплатить налог на недвижимость
КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Во вторник, 15 августа, истекает крайний срок уплаты первой части налога на недвижимое имущество.
КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Во вторник, 15 августа, истекает крайний срок уплаты первой части налога на недвижимое имущество.
Обязательства по налогу на недвижимость налогоплательщики должны ежегодно погашать двумя равными частями до 15 августа и до 15 октября.
Сделать это можно либо в банковских филиалах, либо в любых почтовых отделениях.
Стоит отметить, что в прошлом году молдавские власти внесли изменения в
Коснулся «налог на роскошь» тех, кто владеет имуществом, которое удовлетворяет двум требованиям одновременно.