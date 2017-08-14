Собственники жилья в Молдове обязаны уплатить налог на недвижимость

Источник: Sputnik.md

Обязательства по налогу на недвижимость налогоплательщики должны ежегодно погашать двумя равными частями до 15 августа и до 15 октября.

Сделать это можно либо в банковских филиалах, либо в любых почтовых отделениях.

Стоит отметить, что в прошлом году молдавские власти внесли изменения в налогово-бюджетную политику, утвердив налог на «роскошь». Так, владельцы имущества площадью более чем в 120 квадратных метров с кадастровой стоимостью свыше 1,5 миллиона леев, будут обязаны ежегодно уплачивать 0,8 процента от кадастровой стоимости жилья.