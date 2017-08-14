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13:18 (мск), источник: РИА Крым

После запуска разрушенной трассы в Севастополе на участке продолжатся работы

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости (Крым). Директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Игорь Титов заявил, что разрушенный оползнем участок трассы Севастополь-Симферополь в районе села Поворотного откроют для автомобилей в среду, 16 августа. Об этом он сообщил журналистам в понедельник.

Источник: РИА "Новости"

«Дорога (разрушенная оползнем — ред.) — в среду вечером откроем движение. Основные работы выполнены, при чем сделана колоссальная работа, но даже немного обидно, что она невидимая. Эти сваи, они под землей — 18 метров в глубину, метр в ширину. Они все установлены, последнюю секцию ростверка (верхней части свайного фундамента из 71 сваи) осталось забетонировать. Сейчас в полном объеме завезен щебень, идет его утрамбовка, устанавливаем бордюрный камень и завтра с утра (15 августа) начнется укладка асфальта», — отметил чиновник.

При этом Титов отметил, что работы на участке продолжатся и после открытия трассы для автомобилей. «Завершение всех мероприятий планируется до 1 сентября. Там будет установлено и барьерное ограждение, выполнены необходимые элементы по благоустройству», — сказал он.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), оползень на 54−55 км трассы Севастополь-Симферополь сошел в первой декаде марта. Правительство Севастополя признало произошедшее чрезвычайной ситуацией природного характера. Движение транспорта было организовано вокруг села Поворотное через село Фруктовое и Северную сторону города. На ремонт местные власти выделили 70 млн рублей.

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