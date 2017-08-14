После запуска разрушенной трассы в Севастополе на участке продолжатся работы

Источник: РИА "Новости"

«Дорога (разрушенная оползнем — ред.) — в среду вечером откроем движение. Основные работы выполнены, при чем сделана колоссальная работа, но даже немного обидно, что она невидимая. Эти сваи, они под землей — 18 метров в глубину, метр в ширину. Они все установлены, последнюю секцию ростверка (верхней части свайного фундамента из 71 сваи) осталось забетонировать. Сейчас в полном объеме завезен щебень, идет его утрамбовка, устанавливаем бордюрный камень и завтра с утра (15 августа) начнется укладка асфальта», — отметил чиновник.

При этом Титов отметил, что работы на участке продолжатся и после открытия трассы для автомобилей. «Завершение всех мероприятий планируется до 1 сентября. Там будет установлено и барьерное ограждение, выполнены необходимые элементы по благоустройству», — сказал он.