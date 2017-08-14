Инвестор готов возобновить проект метро на месте Гусинобродского рынка в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 14 августа. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска нашла инвестора для подготовки проекта метродепо на месте Гусинобродского вещевого рынка, который был заморожен из-за отсутствия финансирования несколько лет назад. Об этом в понедельник журналистам начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов.

«Определен частный инвестор, готовый запроектировать метродепо. Сегодня есть проект станций, есть проект тоннелей, есть проект эстакады,… соединяющей станцию с будущим метродепо, но нет проекта самого метродепо», — сказал Дронов, отметив, что работа находится в стадии предпроектной подготовки.

По его словам, власти договорились с проектировщиком о том, чтобы депо представляло собой полноценный транспортно-пересадочный узел с остановками наземного транспорта, трамваев, перехватывающей парковкой. Кто выступит инвестором проекта, Дронов не уточнил. Стоимость такого транспортного узла мэрия Новосибирска ранее оценивала в 2,5 млрд рублей.

Метродепо «Волочаевское» должно завершить Дзержинскую линию Новосибирского метрополитена. Проект метродепо и двух станций Дзержинской линии — Гусинобродской и Молодежной — несколько лет назад был заморожен в связи с отсутствием средств на реализацию. Сроков его возобновления не называлось. В 2015 году оценочная стоимость проекта составляла 10−12 млрд рублей.

Предполагается, что транспортный узел должен разгрузить Гусинобродское шоссе и улицу Никитина — один из самых тяжелых въездов в город — и повысить транспортную доступность этой территории, в частности, активно застраиваемого жилмассива «Плющихинский», где с 2005 года группа компаний «Дискус» построила более 70 многоэтажных жилых домов.