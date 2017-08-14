Инвестор готов возобновить проект метро на месте Гусинобродского рынка в Новосибирске
Планируется, что метродепо представит собой полноценный
Планируется, что метродепо представит собой полноценный
НОВОСИБИРСК, 14 августа. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска нашла инвестора для подготовки проекта метродепо на месте Гусинобродского вещевого рынка, который был заморожен
«Определен частный инвестор, готовый запроектировать метродепо. Сегодня есть проект станций, есть проект тоннелей, есть проект эстакады,… соединяющей станцию с будущим метродепо, но нет проекта самого метродепо», — сказал Дронов, отметив, что работа находится в стадии предпроектной подготовки.
По его словам, власти договорились с проектировщиком о том, чтобы депо представляло собой полноценный
Метродепо «Волочаевское» должно завершить Дзержинскую линию Новосибирского метрополитена. Проект метродепо и двух станций Дзержинской линии — Гусинобродской и Молодежной — несколько лет назад был заморожен в связи с отсутствием средств на реализацию. Сроков его возобновления не называлось. В 2015 году оценочная стоимость проекта составляла 10−12 млрд рублей.
Предполагается, что транспортный узел должен разгрузить Гусинобродское шоссе и улицу Никитина — один из самых тяжелых въездов в город — и повысить транспортную доступность этой территории, в частности, активно застраиваемого жилмассива «Плющихинский», где с 2005 года группа компаний «Дискус» построила более 70 многоэтажных жилых домов.
Гусинобродский вещевой рынок, известный как «сибирский Черкизон», занимает площадь около 35 гектаров. Он был основан в 1970-х годах, быстро превратился в крупнейший в Сибири и стал крупным объектом теневого бизнеса. Местные власти предпринимали попытки ликвидировать рынок с 2012 года, закрытие неоднократно переносилось. С 1 октября 2015 года, несмотря на протесты части предпринимателей, которые не успели покинуть рынок, он был закрыт.