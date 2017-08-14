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13:30 (мск), источник: Новости Перми

Газификацию Куединского района поручено ускорить

До 2020 года в Куединском районе планируется построить порядка 60 км газопроводов, что обеспечит голубым топливом 840 домов. В то же время уровень газификации Куединского района в настоящее время заметно уступает общекраевому.

13 августа в рамках рабочей поездки в Куединский район врио губернатора Пермского края Максим Решетников обсудил вопросы газификации населенных пунктов Куединского района с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» Николаем Благовым и генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олегом Третьяковым.

До 2020 года в Куединском районе планируется построить порядка 60 км газопроводов, что обеспечит голубым топливом 840 домов. Планируется построить распределительные газопроводы в Куеде общей протяженностью 29,5 км, а также газопроводы в Старом Шагирте, Большом Гондыре, Большой Усе, Степановке, Китрюме, Нижней Саве и Дойной.

В то же время Максим Решетников обратил внимание, что уровень газификации Куединского района в настоящее время заметно уступает общекраевому. Врио губернатора и поставил задачу заместителю председателя правительства — руководителю Региональной службы по тарифам Антону Удальеву и администрации района ликвидировать это отставание.

— В Куединском районе газификацию будем финансировать в приоритетном порядке, это запрос жителей. Темпы работ необходимо ускорить. Причем в Куеде межпоселковый газопровод уже построен, теперь надо оперативно сделать распределительные сети, — подчеркнул Максим Решетников.

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