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17:00 (мск), источник: Деловое сообщество

Общежитию в центре Ростова присвоили статус жилого дома

Законность присвоения статус жилого дома бывшему общежитию ОАО «РЖД» по адресу: ул. Красноармейская, 20а в центре Ростова-на-Дону попросили проверить его жильцы.

С соответствующим заявлением они обратились к заместителю градоначальника по вопросам ЖКХ Владимиру Сакеллариусу, сообщает издание 161.ру.

Жильцы говорят, что теперь вынуждены оплачивать услуги, которых нет, а смена статуса произошла без уведомления и общего собрания собственников. В настоящее время в доме есть только 2 душевые на первом этаже, а также 1 кухня на 20 комнат.

Владимир Сакеллариус поручил оперативно разобраться в сложившейся ситуации соответствующим службам. Также он планирует лично посетить указанный дом.

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