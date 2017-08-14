Общежитию в центре Ростова присвоили статус жилого дома
Законность присвоения статус жилого дома бывшему общежитию ОАО «РЖД» по адресу: ул. Красноармейская, 20а в центре
Законность присвоения статус жилого дома бывшему общежитию ОАО «РЖД» по адресу: ул. Красноармейская, 20а в центре
С соответствующим заявлением они обратились к заместителю градоначальника по вопросам ЖКХ Владимиру Сакеллариусу, сообщает издание 161.ру.
Жильцы говорят, что теперь вынуждены оплачивать услуги, которых нет, а смена статуса произошла без уведомления и общего собрания собственников. В настоящее время в доме есть только 2 душевые на первом этаже, а также 1 кухня на 20 комнат.
Владимир Сакеллариус поручил оперативно разобраться в сложившейся ситуации соответствующим службам. Также он планирует лично посетить указанный дом.