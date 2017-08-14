В Челябинске составили новый список торговых павильонов под снос
Демонтаж ларьков, работающих без разрешения, на этой неделе продолжится, заявили в мэрии.
Демонтаж ларьков, работающих без разрешения, на этой неделе продолжится, заявили в мэрии.
Снесут 30 торговых объектов. На прошлой неделе городские власти ликвидировали 25 незаконных павильонов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
«Все, кто работает без разрешения, будут демонтированы», — предупредил предпринимателей градоначальник Евгений Тефтелев.
Демонтированы киоски на Алом поле, перекрестке Братьев Кашириных и Кирова, рядом с Теплотехническим институтом, у
«Мы сносили ларьки, которые работали без разрешительной документации и стационарные навесы под
По информации челябинской мэрии, за две недели с улиц убрали около 30 ларьков. Теперь очередь дошла до Курчатовского и Калининского районов. В последнем намечен демонтаж одиночного киоска горячего питания и сигарет. Табачные изделия продают рядом со школой, что запрещено законом. Кроме того, в заведении, по данным мэрии, «сплошная антисанитария».