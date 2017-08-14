В Челябинске составили новый список торговых павильонов под снос

Снесут 30 торговых объектов. На прошлой неделе городские власти ликвидировали 25 незаконных павильонов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

«Все, кто работает без разрешения, будут демонтированы», — предупредил предпринимателей градоначальник Евгений Тефтелев.

Демонтированы киоски на Алом поле, перекрестке Братьев Кашириных и Кирова, рядом с Теплотехническим институтом, у Свято-Троицкого храма.

«Мы сносили ларьки, которые работали без разрешительной документации и стационарные навесы под овощи-фрукты. На некоторых местах вместо киосков появляются мобильные палатки. К ним мы применяем штрафные санкции от 500 до 2000 рублей. Что касается капитальных строений, которые построены на месте нестационарных объектов и работают без документов, — с ними вопрос будет решаться в судебном порядке, это уже компетенция КУИЗО», — уточнил начальник Управления по торговле и услугам Сергей Березуев.