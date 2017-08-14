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13:46 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске составили новый список торговых павильонов под снос

Демонтаж ларьков, работающих без разрешения, на этой неделе продолжится, заявили в мэрии.

Снесут 30 торговых объектов. На прошлой неделе городские власти ликвидировали 25 незаконных павильонов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

«Все, кто работает без разрешения, будут демонтированы», — предупредил предпринимателей градоначальник Евгений Тефтелев.

Демонтированы киоски на Алом поле, перекрестке Братьев Кашириных и Кирова, рядом с Теплотехническим институтом, у Свято-Троицкого храма.

«Мы сносили ларьки, которые работали без разрешительной документации и стационарные навесы под овощи-фрукты. На некоторых местах вместо киосков появляются мобильные палатки. К ним мы применяем штрафные санкции от 500 до 2000 рублей. Что касается капитальных строений, которые построены на месте нестационарных объектов и работают без документов, — с ними вопрос будет решаться в судебном порядке, это уже компетенция КУИЗО», — уточнил начальник Управления по торговле и услугам Сергей Березуев.

По информации челябинской мэрии, за две недели с улиц убрали около 30 ларьков. Теперь очередь дошла до Курчатовского и Калининского районов. В последнем намечен демонтаж одиночного киоска горячего питания и сигарет. Табачные изделия продают рядом со школой, что запрещено законом. Кроме того, в заведении, по данным мэрии, «сплошная антисанитария».

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