Информацию о колбасе «с ДНК человека» исследуют в Минздраве РК

Источник: Tengrinews

Минздрав Казахстана направил запрос в Роспотребнадзор по поводу возможных поставок колбасы в Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Ранее в ряде российских СМИ появилась информация о том, что специалисты Федерального исследовательского центра питания (РАМН) провели исследование и якобы выявили в колбасе, выпускаемой компанией «Мортадель», следы человеческой ДНК. Отмечается, что присутствие ДНК удалось установить при помощи специальной тест-системы.

«В ходе мероприятий, проводимых Комитетом охраны общественного здоровья Минздрава РК, фактов реализации мясной продукции от компании “Мортадель” на текущий момент не установлено. Комитет направил запрос в Роспотребнадзор о предоставлении информации по отзыву с торговых сетей мясной продукции компании “Мортадель”, в том числе об их возможных поставках в Казахстан», — говорится в официальном ответе на запрос корреспонденту Tengrinews.kz.

В ведомстве сообщили, что по поручению комитета территориальными департаментами проводятся соответствующие мероприятия по выявлению мясной продукции данной компании.

В компании «Мортадель» заверяют, что скандал является спланированной акцией против комбината. Дирекция компании заявила, что человеческая ДНК остается даже в салате, который готовят повара в ресторанах, и при любом прикосновении человека к чему-либо, поэтому нет ничего удивительного в обнаружении ДНК человека в продукции завода.