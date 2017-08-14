Информацию о колбасе «с ДНК человека» исследуют в Минздраве РК
Информация о колбасе российского производства, в которой якобы обнаружили следы ДНК человека, появилась в ряде СМИ.
Информация о колбасе российского производства, в которой якобы обнаружили следы ДНК человека, появилась в ряде СМИ.
Минздрав Казахстана направил запрос в Роспотребнадзор по поводу возможных поставок колбасы в Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Ранее в ряде российских СМИ появилась информация о том, что специалисты Федерального исследовательского центра питания (РАМН) провели исследование и якобы выявили в колбасе, выпускаемой компанией «Мортадель», следы человеческой ДНК. Отмечается, что присутствие ДНК удалось установить при помощи специальной
«В ходе мероприятий, проводимых Комитетом охраны общественного здоровья Минздрава РК, фактов реализации мясной продукции от компании “Мортадель” на текущий момент не установлено. Комитет направил запрос в Роспотребнадзор о предоставлении информации по отзыву с торговых сетей мясной продукции компании “Мортадель”, в том числе об их возможных поставках в Казахстан», — говорится в официальном ответе на запрос корреспонденту Tengrinews.kz.
В ведомстве сообщили, что по поручению комитета территориальными департаментами проводятся соответствующие мероприятия по выявлению мясной продукции данной компании.
В компании «Мортадель» заверяют, что скандал является спланированной акцией против комбината. Дирекция компании заявила, что человеческая ДНК остается даже в салате, который готовят повара в ресторанах, и при любом прикосновении человека к
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