«Челябавтотранс»: на Авито продают «лизинговые автобусы»

Директор обанкротившегося транспортного предприятия Алексей Маховский опроверг причастность предприятия к продаже автобусов.

«Их продает какое-то постороннее лицо. Уже через третьи руки автобусы перепродают. Мы не имеем к ним никакого отношения. Автобусы эти были в лизинге у компании “ГТЛК”. Их у этой компании кто-то выкупил. Мы к этим автобусам уже год не имеем никакого отношения», — отметил Эдуард Маховский.

В 2012 году было принято решение о покупке 30 автобусов на газомоторном топливе по федеральной программе. В итоге в декабре 2012 в Челябинск пришла первая партия из 15 автобусов ЛиАЗ. Вторая партия в сентябре 2013 года. Все 30 автобусов были взяты в лизинг. Лизингодателям являлась компания ГТЛК. В 2015 году МУП «ЧАТ» начал допускать просрочки по лизинговым платежам. Компания несколько раз обращалась в арбитражный суд, чтобы взыскать с МУП «ЧАТ» просроченные платежи. В феврале 2017 года 15 автобусов первой партии возвращены лизингодателю.

Предложение о продаже автобусов появились на сайте бесплатных объявлений. Сообщалось, что всего челябинские транспортники готовы пустить с молотка 15 автобусов за 2,5 миллиона рублей.

«Низкопольный, самый большой и комфортный в своем классе автобус на газомоторном топливе (метан), места крепления инвалидных колясок, комплект глонасс “Гранит-Навигатор”. Пробеги автобусов от 200000 километров. Небольшой пробег обусловлен поздним вводом в эксплуатацию — конец 2013 года и банкротством МУПа, Автобусы без обременений, юридически чистые, звоните договоримся», — говорится в объявлении.

Глава Челябинска Евгений Тефтелев сегодня, 14 августа, на традиционном аппаратном совещании в администрации отметил, что распродажа подвижного состава обанкротившимся «Челябавтотрансом» — нормальное явление.

«Это нормально явление. 140 автобусов сейчас стоят на маршрутах. 50 еще нужно отремонтировать. А те, которые не востребованы должны быть проданы», — отметил Евгений Тефтелев.

Автобусы обанкротившееся предприятие действительно будет продавать, но не через сайт бесплатных объявлений.

«Когда федеральная налоговая утвердит нам стоимость, мы будем продавать автобусы. Но только через аукцион», — рассказал Эдуард Маховский.