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14:04 (мск), источник: Новости Перми

Сельхозпредприятия Пермского края получат дополнительную поддержку

Заготовка кормов проходит тяжело. В Пермском крае введен режим чрезвычайной ситуации в связи с неблагоприятными погодными условиями. Это позволит аграриям в случае невыполнения плана по заготовке кормов сохранить субсидии краевого бюджета. Также запланировано выделить дополнительные средства.

Одними из ключевых в ходе рабочей поездки врио губернатора Пермского края Максима Решетникова в Куединский район стали вопросы поддержки сельского хозяйства. По информации краевого Минсельхоза, по Куединскому району при плане заготовки 26,7 тыс. тонн кормовых единиц заготовлено 16,6 тыс. тонн кормовых единиц или 62% от запланированного объема.

Врио губернатора посетил сельскохозяйственное предприятие имени И. В. Мичурина, где оценил ход заготовки кормовых и зерновых культур. Директор предприятия Евгений Марданов сообщил, что серьезно осложняет работу высокое содержание влаги в почве.

— Заготовка кормов проходит тяжело. Земля пропитана влагой до предела, в поля заехать тяжело. Если кормовые культуры, несмотря на сложности, мы уже заготовили на зиму, то зерновые еще не созрели. Есть риски, что они не успеют дозреть. В любом случае, будем стараться, убирать. Хорошо, что благодаря введению ЧС нам не нужно будет возвращать субсидии. Это для нас немалые деньги, — подчеркнул Евгений Марданов.

Врио губернатора рассказал о дополнительных мерах, которые планируется принять для поддержки сельскохозяйственных предприятий, кроме введения режима чрезвычайной ситуации в связи с неблагоприятными погодными условиями.

— На этой неделе Законодательное Собрание рассмотрит поправки в бюджет о выделении дополнительных средств в размере 120 млн. рублей. Планируется оказать поддержку 40 хозяйствам края. Также в ближайшее время мы зафиксируем объемы по продуктовой и гектарной поддержке. Уверен, что закрепить субсидии необходимо на три года, чтобы селяне могли рассчитывать работу на долгосрочный период. Также будем максимально упрощать процедуру подачи документов и заявок, чтобы аграрии вовремя получали финансовую поддержку и могли максимально эффективно ее использовать, — отметил Максим Решетников.

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