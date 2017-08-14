Сельхозпредприятия Пермского края получат дополнительную поддержку

Одними из ключевых в ходе рабочей поездки врио губернатора Пермского края Максима Решетникова в Куединский район стали вопросы поддержки сельского хозяйства. По информации краевого Минсельхоза, по Куединскому району при плане заготовки 26,7 тыс. тонн кормовых единиц заготовлено 16,6 тыс. тонн кормовых единиц или 62% от запланированного объема.



Врио губернатора посетил сельскохозяйственное предприятие имени И. В. Мичурина, где оценил ход заготовки кормовых и зерновых культур. Директор предприятия Евгений Марданов сообщил, что серьезно осложняет работу высокое содержание влаги в почве.



— Заготовка кормов проходит тяжело. Земля пропитана влагой до предела, в поля заехать тяжело. Если кормовые культуры, несмотря на сложности, мы уже заготовили на зиму, то зерновые еще не созрели. Есть риски, что они не успеют дозреть. В любом случае, будем стараться, убирать. Хорошо, что благодаря введению ЧС нам не нужно будет возвращать субсидии. Это для нас немалые деньги, — подчеркнул Евгений Марданов.



Врио губернатора рассказал о дополнительных мерах, которые планируется принять для поддержки сельскохозяйственных предприятий, кроме введения режима чрезвычайной ситуации в связи с неблагоприятными погодными условиями.



— На этой неделе Законодательное Собрание рассмотрит поправки в бюджет о выделении дополнительных средств в размере 120 млн. рублей. Планируется оказать поддержку 40 хозяйствам края. Также в ближайшее время мы зафиксируем объемы по продуктовой и гектарной поддержке. Уверен, что закрепить субсидии необходимо на три года, чтобы селяне могли рассчитывать работу на долгосрочный период. Также будем максимально упрощать процедуру подачи документов и заявок, чтобы аграрии вовремя получали финансовую поддержку и могли максимально эффективно ее использовать, — отметил Максим Решетников.