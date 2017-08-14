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13:55 (мск), источник: СуперОмск

Компания из Большеречья отремонтирует центр Омска

ООО «ГРИАР Холдинг» стало победителем торгов на ремонт дорог в Омске.

13 дорог и тротуаров предстоит отремонтировать ООО «ГРИАР Холдинг» к 15 сентября. На эти цели выделено 36,7 млн рублей. Отремонтированы будут улицы Гусарова, 5-й Армии, Красногвардейская, Газетный переулок, Больничный переулок, Тюменская, Краснофлотская, Чехова, Либкнехта, Сенной переулок, Щербанева, Бударина, 5-я Северная.

«В сентябре мы приступим к ремонту Юбилейного моста через реку Омь. Для того чтобы обеспечить возможность нормального движения автомобильного транспорта в центральной части города, будут отремонтированы дороги, на которые ляжет основная нагрузка на время перекрытия движения», — заявил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.

Стоимость работ по ремонту Юбилейного моста оценивается в 328 млн рублей. ООО «ГРИАР Холдинг» зарегистрировано в Большеречье. По данным spark-interfax.ru, владельцем компании является Арабо Григорян.

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