В Атырау построят новые жилые районы

«Утвержден новый генеральный план развития города Атырау до 2030 года. В соответствии c планом город будет развиваться и расширяться в двух направлениях. Первое — в центре города на месте старых домов будут построены новые современные здания, по второму направлению — на левом берегу реки Урал в сторону сел Талгайран и Бесикти будут возведены новые районы города», — сказал аким.
По информации главы региона, в 2016 году в Атырауской области были сданы в эксплуатацию 540 тысяч квадратных метров недвижимости.
«В этом году мы планируем строить еще больше», — сказал Нурлан Ногаев.