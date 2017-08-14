В Атырау построят новые жилые районы

«Утвержден новый генеральный план развития города Атырау до 2030 года. В соответствии c планом город будет развиваться и расширяться в двух направлениях. Первое — в центре города на месте старых домов будут построены новые современные здания, по второму направлению — на левом берегу реки Урал в сторону сел Талгайран и Бесикти будут возведены новые районы города», — сказал аким.