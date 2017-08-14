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14:04 (мск), источник: Kapital.kz

В Атырау построят новые жилые районы

На левом берегу реки Урал акимат Атырауской области намерен возвести кварталы для жителей города, рассказал во время торжественного празднования Дня строителей глава региона Нурлан Ногаев. Об этом говорится на сайте акимата Атырауской области.

Источник: Kapital.kz

«Утвержден новый генеральный план развития города Атырау до 2030 года. В соответствии c планом город будет развиваться и расширяться в двух направлениях. Первое — в центре города на месте старых домов будут построены новые современные здания, по второму направлению — на левом берегу реки Урал в сторону сел Талгайран и Бесикти будут возведены новые районы города», — сказал аким.

По информации главы региона, в 2016 году в Атырауской области были сданы в эксплуатацию 540 тысяч квадратных метров недвижимости.

«В этом году мы планируем строить еще больше», — сказал Нурлан Ногаев.

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