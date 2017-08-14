В регионе собран первый миллион тонн зерна

Как пояснил корреспонденту Волга Ньюс заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Ершов, основной объем намолота составляет озимая пшеница и рожь. Кроме того, в ряде хозяйств приступили к уборке яровой группы зерновых — ячмень, горох, овес.

«Средняя урожайность по области составляет 34 центнера с гектара, — сообщил Сергей Ершов. — Наибольший вклад в первый миллион внесли хозяйства Хворостянского района (112 тыс. т), Большеглушицкого района (105 тыс. т), Большечерниговского района (92 тыс. т), Пестравского района (90 тыс. т). Наивысшую урожайность показывают хозяйства Кошкинского района — 40 ц/га, Ставропольского и Хворостянского районов — 39 ц/га, Пестравского района — 38 ц/га».

На сегодня в губернии убрано 72% площадей озимых культур, а всех зерновых и зернобобовых убрано почти 30%. Два района — Хворостянский и Приволжский — убрали более половины засеянных площадей.

Большечерниговский, Приволжский, Большеглушицкий и Волжский районы завершили уборку озимых и вплотную приступили к сбору яровых культур — ячменя, гороха и овса. Урожайность ячменя составляет в пределах 24 ц/га, гороха — 25,5 ц/га.