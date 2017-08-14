В регионе собран первый миллион тонн зерна
По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области на утро 14 августа, хозяйствами региона намолочено более 1,1 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.
По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области на утро 14 августа, хозяйствами региона намолочено более 1,1 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.
Как пояснил корреспонденту Волга Ньюс заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Ершов, основной объем намолота составляет озимая пшеница и рожь. Кроме того, в ряде хозяйств приступили к уборке яровой группы зерновых — ячмень, горох, овес.
«Средняя урожайность по области составляет 34 центнера с гектара, — сообщил Сергей Ершов. — Наибольший вклад в первый миллион внесли хозяйства Хворостянского района (112 тыс. т), Большеглушицкого района (105 тыс. т), Большечерниговского района (92 тыс. т), Пестравского района (90 тыс. т). Наивысшую урожайность показывают хозяйства Кошкинского района — 40 ц/га, Ставропольского и Хворостянского районов — 39 ц/га, Пестравского района — 38 ц/га».
На сегодня в губернии убрано 72% площадей озимых культур, а всех зерновых и зернобобовых убрано почти 30%. Два района — Хворостянский и Приволжский — убрали более половины засеянных площадей.
Большечерниговский, Приволжский, Большеглушицкий и Волжский районы завершили уборку озимых и вплотную приступили к сбору яровых культур — ячменя, гороха и овса. Урожайность ячменя составляет в пределах 24 ц/га, гороха — 25,5 ц/га.
«Если говорить о качестве зерна, то наибольший объем собранного урожая соответствует продовольственному качеству, — отметил замглавы областного аграрного ведомства. — На 70% это третий — четвертый класс зерна. Полным ходом идет подработка зерна на токах, засыпка семян, уборка овощей и картофеля, а также заготовка кормов. Ведется подготовка почвы под урожай будущего года. Пять районов уже приступили к севу озимых культур, в основном ржи — это Большеглушицкий, Большечерниговский, Нефтегорский, Хворостянский и Шенталинский районы».