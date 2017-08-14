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14:43 (мск), источник: dostup1.ru

Ограничения для автотранспорта вводятся на 2 дорогах Челябинска

На Цвиллинга продолжается ремонт трамвайных путей, в районе улицы Постышева — капремонт тепловой сети.

Мэрия Челябинска сообщает об ограничении движе6ния на двух улицах в центральном районе города, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей будет ограничено движение транспорта по улице Цвиллинга, на участке от улицы Труда до проспекта Ленина с 22.00 до 6.00 ежедневно с 14 августа до 4 сентября. Движение трамваев на данном участке будет осуществляться в обычном режиме.

Также для проведения капитального ремонта участка тепловой сети до 30 сентября вводится ограничение движения по проезду от проспекта Ленина до улицы Постышева, между домами 28 и 28-Д по улице Постышева.

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