Ограничения для автотранспорта вводятся на 2 дорогах Челябинска

Так, в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей будет ограничено движение транспорта по улице Цвиллинга, на участке от улицы Труда до проспекта Ленина с 22.00 до 6.00 ежедневно с 14 августа до 4 сентября. Движение трамваев на данном участке будет осуществляться в обычном режиме.