Ограничения для автотранспорта вводятся на 2 дорогах Челябинска
На Цвиллинга продолжается ремонт трамвайных путей, в районе улицы Постышева — капремонт тепловой сети.
На Цвиллинга продолжается ремонт трамвайных путей, в районе улицы Постышева — капремонт тепловой сети.
Мэрия Челябинска сообщает об ограничении движе6ния на двух улицах в центральном районе города, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Так, в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей будет ограничено движение транспорта по улице Цвиллинга, на участке от улицы Труда до проспекта Ленина с 22.00 до 6.00 ежедневно с 14 августа до 4 сентября. Движение трамваев на данном участке будет осуществляться в обычном режиме.
Также для проведения капитального ремонта участка тепловой сети до 30 сентября вводится ограничение движения по проезду от проспекта Ленина до улицы Постышева, между домами 28 и 28-Д по улице Постышева.