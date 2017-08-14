В Волгограде в бархатный сезон цены билетов на поезд упадут в три раза

Источник: Волгоградское деловое телевидение

В пресс-службе отмечают, что стоимость билета в купейном вагоне будет рассчитываться на основе цены 1 рубль за километр пути. Акция будет действовать на поездах, направляющих до или из Адлера, Анапы и Новороссийска в указанный выше период времени. Известно, что расстояние из Волгограда до Адлера — 1041 километр.

Сегодня стоимость билетов в Адлер в купированном вагоне составляет порядка 3 796 рублей, стоимость билета в плацкарте — порядка 2 288 рублей.

Скидки действует и при заблаговременной покупке билетов. Их можно купить за 30 дней до даты выезда на полный маршрут.

В плацкартных вагонах скидка составит 40% при покупке билетов за 30 дней до оправления.

Но это еще не все скидки от РЖД. В октябре билеты на поездки в купе фирменных поездов будут стоить от 100 рублей в рамках акции «Открой Россию». Билеты по такой цене можно оформить на поезда, курсирующие по 20 направлениям. Действовать акция будет с 1 по 31 октября 2017 года.

Билеты по низкой цене можно оформить из Москвы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Мурманск, Пермь, Красноярск, Самару, Астрахань, Кисловодск, Екатеринбург, Казань, Петрозаводск, Лабытнанги, Новый Уренгой и обратно.