В Волгограде в бархатный сезон цены билетов на поезд упадут в три раза
Акция «Бархатный сезон — 2017», учрежденная РЖД, значительно снизит цену билетов из Волгограда до (или из) Адлера с 1 октября до 16 декабря, сообщает ВДТВ со ссылкой на
Акция «Бархатный сезон — 2017», учрежденная РЖД, значительно снизит цену билетов из Волгограда до (или из) Адлера с 1 октября до 16 декабря, сообщает ВДТВ со ссылкой на
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Сегодня стоимость билетов в Адлер в купированном вагоне составляет порядка 3 796 рублей, стоимость билета в плацкарте — порядка 2 288 рублей.
Скидки действует и при заблаговременной покупке билетов. Их можно купить за 30 дней до даты выезда на полный маршрут.
В плацкартных вагонах скидка составит 40% при покупке билетов за 30 дней до оправления.
Но это еще не все скидки от РЖД. В октябре билеты на поездки в купе фирменных поездов будут стоить от 100 рублей в рамках акции «Открой Россию». Билеты по такой цене можно оформить на поезда, курсирующие по 20 направлениям. Действовать акция будет с 1 по 31 октября 2017 года.
Билеты по низкой цене можно оформить из Москвы в
Минус акции только в том, что количество мест на которые распространяется акция, ограничено: в каждом поезде будут продавать по 4 места.