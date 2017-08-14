Налоговый кодекс Казахстана «похудеет»

Источник: Sputniknews.kz

«Мы не ставили задачу буквального посимвольного сокращения кодекса, мы писали его в удобном виде, хотя по количеству символов проект сократился на 11%. Но это не главная задача, главное — чтобы он читался легко и не вызывал противоречий в практике. Я считаю, что этого удалось достичь», — сказал Даленов на пресс-конференции.

Основания для проверок уполовинят, порог НДС не снизят

Как сообщалось ранее, одной из целей нового документа также является сокращение контроля государства за бизнесом путем введения систем управления рисками, благодаря которым предприниматели, не находящиеся в зонах риска, вообще не будут подвергаться каким-либо проверкам со стороны налоговых органов.

По оценке вице-министра, такой подход позволит сократить основания для проверок субъектов малого и среднего бизнеса на 56 процентов, то есть более чем наполовину. Соответственно, снизится количество налоговых споров в суде и апелляций по таким спорам.

Кроме того, новый проект Налогового кодекса рекомендует трактовать любой спорный законодательный момент в пользу налогоплательщика, что также снижает риски бизнеса в Казахстане, причем как малого и среднего, так и крупного, как отечественного, так и зарубежного.

Даленов также подчеркнул, что новый Налоговый кодекс сохраняет все действующие налоговые режимы для субъектов МСБ, а обсуждаемое ранее расширение плательщиков налога на добавленную стоимость за счет снижения порога постановки на учет по НДС новым документом не вводится.

Налоговый «юрьев день» 3 года ждут

Также им было обещано, что общая налоговая нагрузка на бизнесменов в стране не вырастет. Более того, кодекс предполагает, что если налоговики в течение 3 лет не заметили ошибку, допущенную налогоплательщиком в своей документации, то карательных мер к нему применять никто не будет.

«Если допущена ошибка, и мы ее в течение 3 лет не заметили, то эта ошибка прощается», — прокомментировал Даленов.

Также в документе предусматривается введение в практику налоговых кредитов для плательщиков налогов, то есть предоставление отсрочки для налоговых выплат без штрафов и пеней.