Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Как подготовиться к отпуску
Путин потребовал письменных объяснений от Ждановой
Adidas закрывает розничные магазины в России
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
"Мы же вас предупреждали" — постпред РФ при ООН о санкциях
Указ Путина: ВМФ РФ должен уступать лишь флоту США
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Впервые показан самолет РФ с крылом обратной стреловидности – СМИ
Отчаянная домохозяйка: фото Хилькевич в купальнике
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
8Тень Земли
11Мрамор Микеланджело
15:19 (мск), источник: Sputniknews.kz

Налоговый кодекс Казахстана «похудеет»

АСТАНА, 14 авг — Sputnik. Объем нового Налогового кодекса Казахстана в случае принятия его парламентом в предлагаемом министерством национальной экономики виде сократится на 11%, сообщил в понедельник первый вице-министр этого ведомства Руслан Даленов.

Источник: Sputniknews.kz

«Мы не ставили задачу буквального посимвольного сокращения кодекса, мы писали его в удобном виде, хотя по количеству символов проект сократился на 11%. Но это не главная задача, главное — чтобы он читался легко и не вызывал противоречий в практике. Я считаю, что этого удалось достичь», — сказал Даленов на пресс-конференции.

Основания для проверок уполовинят, порог НДС не снизят

Как сообщалось ранее, одной из целей нового документа также является сокращение контроля государства за бизнесом путем введения систем управления рисками, благодаря которым предприниматели, не находящиеся в зонах риска, вообще не будут подвергаться каким-либо проверкам со стороны налоговых органов.

По оценке вице-министра, такой подход позволит сократить основания для проверок субъектов малого и среднего бизнеса на 56 процентов, то есть более чем наполовину. Соответственно, снизится количество налоговых споров в суде и апелляций по таким спорам.

Кроме того, новый проект Налогового кодекса рекомендует трактовать любой спорный законодательный момент в пользу налогоплательщика, что также снижает риски бизнеса в Казахстане, причем как малого и среднего, так и крупного, как отечественного, так и зарубежного.

Даленов также подчеркнул, что новый Налоговый кодекс сохраняет все действующие налоговые режимы для субъектов МСБ, а обсуждаемое ранее расширение плательщиков налога на добавленную стоимость за счет снижения порога постановки на учет по НДС новым документом не вводится.

Налоговый «юрьев день» 3 года ждут

Также им было обещано, что общая налоговая нагрузка на бизнесменов в стране не вырастет. Более того, кодекс предполагает, что если налоговики в течение 3 лет не заметили ошибку, допущенную налогоплательщиком в своей документации, то карательных мер к нему применять никто не будет.

«Если допущена ошибка, и мы ее в течение 3 лет не заметили, то эта ошибка прощается», — прокомментировал Даленов.

Также в документе предусматривается введение в практику налоговых кредитов для плательщиков налогов, то есть предоставление отсрочки для налоговых выплат без штрафов и пеней.

По словам вице-министра, правительство готово внести проект нового кодекса в парламент уже в сентябре текущего года и рассчитывает, что он начнет действовать уже в 2018 году.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Бетономешалка насмерть сбила мужчину возле рынка в Алматы
Дмитрий Медведев сфотографировал ночную Астану
«Большая четверка» ответила на предупреждение ФАС о роуминге
МЧС установило возможное местонахождение горняков в шахте «Мир»
«Ъ»: российские туристы смирились с энтеровирусами в Турции
Россияне назвали главные проблемы в стране
ФСБ задержала террористов, планировавших взрывы в Москве
Андрей Малахов не появился в эфире нового выпуска «Пусть говорят»
В РПЦ прокомментировали сообщения про конец света через 5 дней
Спорт
Российские легкоатлеты покидают ЧМ с шестью медалями Главным успехом для выступавших в нейтральном статусе россиян стала победа прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, ставшей двукратной чемпионкой мира
Авто
Возврат прав за «пьянку»: Верховный суд дал важное разъяснение На видео не попала процедура самого освидетельствования — отбора пробы выдыхаемого воздуха и его результатов
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры Актеры приступили к съемкам в новом проекте, который для канала НТВ продюсирует Валерий Тодоровский
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Изменены правила включения в реестр обманутых дольщиков
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Леди
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж Знаменитая актриса на росписи молодых не присутствовала.
Дети
Кэтрин Зета-Джонс показала красавицу-дочку Британская актриса опубликовала редкий снимок.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь