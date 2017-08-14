В Тракторозаводском районе Волгограда досрочно сдадут два дома после капремонта

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В поселке ГЭС Тракторозаводского района Волгограда на улице Бардина досрочно готовятся к сдаче в эксплуатацию после капитального ремонта два многоквартирных дома. Как пояснили в региональном фонде капремонта, работы на объектах будут завершены уже в этом месяце, хотя по плану их ввод должен был состояться лишь в октябре. Сейчас сотрудники фонда капремонта проверяют исполнительную документацию по домам.

На общем собрании собственников двух данных домов было решено провести на объектах фасадные работы, включающие в себя монтаж нового фасада с утеплением, ремонт отмостки и установку новых входных групп, а также окон в местах общего пользования. Стоимость строительно-монтажных работ по двум домам составила порядка двух миллионов рублей. В течение ближайших трех-пяти лет регоператор вернется на данные дома и осуществит капитальный ремонт по оставшимся видам работ — кровли и внутридомовых инженерных систем.

Отметим, что срокам и качеству капитального ремонта многоквартирных домов, а также тесному взаимодействию строителей с жителями, должно уделяться особое внимание в соответствии с задачей, поставленной губернатором Андреем Бочаровым, в ходе специального совещания 2 июня 2017 года. Всего в этом году в Тракторозаводском районе Волгограда будут капитально отремонтированы 14 многоквартирных домов. А в целом по Волгограду — свыше 340 объектов.