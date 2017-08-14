Около 35 млн рублей выделено на адресную помощь малоимущим жителям Дона
Около 35 млн рублей направят в августе 2017 года на адресную помощь малоимущим жителям Ростовской области.
Около 35 млн рублей направят в августе 2017 года на адресную помощь малоимущим жителям Ростовской области.
Согласно информации из официальных источников, с начала года в регионе на выплату такой помощи направлено более 168 млн рублей.
Финансовую поддержку получили свыше 20 тысяч донских семей.
Как сообщалось ранее, в 2016 году на эти цели из областного бюджета было затрачено более 290 млн рублей.
Помощь оказана более чем 26 тысячам семей.