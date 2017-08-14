С 15 августа изменится расписание автобуса № 197 сообщением Казань — Аэропорт
(Город Казань KZN.RU, 14 августа). С 15 по 19 августа изменится движение межмуниципального автобусного маршрута № 197 Казань — Международный аэропорт «Казань».
(Город Казань KZN.RU, 14 августа). С 15 по 19 августа изменится движение межмуниципального автобусного маршрута № 197 Казань — Международный аэропорт «Казань».
Обслуживание будет осуществляться только до населенного пункта Столбище согласно установленному расписанию.
Для транспортного обеспечения населения до международного аэропорта «Казань» и населенных пунктов Большие и Малые Кабаны будет организовано движение шаттлового автобуса по следующему расписанию:
— отправление из Казани от остановки «Станция метро «Проспект Победы»: 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00;
— отправление из аэропорта: 6.10, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00.
Изменение движения связано с ремонтом дороги «Аэропорт — Столбище», — сообщает