Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Летние диеты: а стоит ли начинать
Чемпиона России по гольфу арестовали за убийство матери
Adidas закрывает розничные магазины в России
Наталья Шкулева показала, как отдыхает с Малаховым (фото)
«Полиция и морги в деле». Как работает похоронный бизнесВладимир Путин поручил навести порядок в ритуальном бизнесе. А именно - повысить качество оказываемых услуг и их доступность.
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
Молодая супруга 86-летнего Краско поведала об интимной жизни
Экономика РФ при санкциях удивила СМИ Германии
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Впервые показан самолет РФ с крылом обратной стреловидности – СМИ
Отчаянная домохозяйка: фото Хилькевич в купальнике
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
8Тень Земли
11Мрамор Микеланджело
15:38 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

С 15 августа изменится расписание автобуса № 197 сообщением Казань — Аэропорт

(Город Казань KZN.RU, 14 августа). С 15 по 19 августа изменится движение межмуниципального автобусного маршрута № 197 Казань — Международный аэропорт «Казань».

Источник: Город Казань.KZN.RU

Обслуживание будет осуществляться только до населенного пункта Столбище согласно установленному расписанию.

Для транспортного обеспечения населения до международного аэропорта «Казань» и населенных пунктов Большие и Малые Кабаны будет организовано движение шаттлового автобуса по следующему расписанию:

— отправление из Казани от остановки «Станция метро «Проспект Победы»: 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00;
— отправление из аэропорта: 6.10, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00.

Изменение движения связано с ремонтом дороги «Аэропорт — Столбище», — сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В галерее «Хазинэ» представят 60 картин петербургского художника Игоря Петрова
«Большая четверка» ответила на предупреждение ФАС о роуминге
МЧС установило возможное местонахождение горняков в шахте «Мир»
«Ъ»: российские туристы смирились с энтеровирусами в Турции
Россияне назвали главные проблемы в стране
ФСБ задержала террористов, планировавших взрывы в Москве
Андрей Малахов не появился в эфире нового выпуска «Пусть говорят»
В РПЦ прокомментировали сообщения про конец света через 5 дней
Спорт
Российские легкоатлеты покидают ЧМ с шестью медалями Главным успехом для выступавших в нейтральном статусе россиян стала победа прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, ставшей двукратной чемпионкой мира
Авто
Возврат прав за «пьянку»: Верховный суд дал важное разъяснение На видео не попала процедура самого освидетельствования — отбора пробы выдыхаемого воздуха и его результатов
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры Актеры приступили к съемкам в новом проекте, который для канала НТВ продюсирует Валерий Тодоровский
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
На доходные дома ожидается ажиотажный спрос
На рынке аренды квартир начался высокий сезон
Названы первые адреса для переселения из хрущевок
Леди
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж Знаменитая актриса на росписи молодых не присутствовала.
Дети
Кэтрин Зета-Джонс показала красавицу-дочку Британская актриса опубликовала редкий снимок.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь