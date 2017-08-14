Верховный суд Башкирии признал незаконными вознаграждения экс-менеджменту «Башнефти»
Бывший
Бывший
УФА, 14 августа. /ТАСС/. Верховный суд Башкирии оставил в силе решение районного суда, признав незаконными вознаграждения
«Решение Ленинского районного суда Уфы оставить без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения», — сказал судья. Таким образом, бывший
Суть претензий
Ранее прокурор Башкирии обратился в суд с требованием признать незаконными положения «О программе долгосрочной мотивации работников ПАО АНК “Башнефть” 2015−2019 гг.» и «О программе дополнительного ежегодного вознаграждения президента ПАО АНК “Башнефть” на 2015−2017 гг.». Истец полагал, что предусмотренные «выплаты имеют характер “золотых парашютов”, что нарушает трудовое законодательство».
В июне Ленинский районный суд Уфы удовлетворил требования прокурора, однако это решение было обжаловано Алексеем Пенно, ранее занимавшем должность директора департамента вознаграждения и мотивации персонала «Башнефти».
Один из бывших
Согласно условиям, зафиксированным в документах, общий размер дополнительного вознаграждения участникам программ за 2016 год должен был составить свыше 2,2 млрд рублей. Кроме того, в рамках положений программы долгосрочной мотивации об обратном выкупе привилегированных акций, общий размер требований по обратному выкупу составляет 486,5 млн рублей.
«Таким образом, данные нормы были включены в условия программ с целью обойти установленные трудовым законодательством ограничения на выплату “золотых парашютов”
В компании отмечали, что постановление Ленинского районного суда будет учтено при рассмотрении данного вопроса советом директоров компании.
«Роснефть» в 2016 г. приобрела 50,08% акций «Башнефти», заплатив за пакет 329,7 млрд руб. Сразу после покупки актива «Роснефть» полностью сменила правление «Башнефти». После оферты миноритариям, «Роснефть» стала контролировать 57,7% уставного капитала «Башнефти».