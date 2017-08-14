Верховный суд Башкирии признал незаконными вознаграждения экс-менеджменту «Башнефти»

УФА, 14 августа. /ТАСС/. Верховный суд Башкирии оставил в силе решение районного суда, признав незаконными вознаграждения топ-менеджменту «Башнефти» в 2015—2019 годах, утвержденные бывшим руководством компании. Такое решение в понедельник вынесла судебная коллегия, передает корреспондент ТАСС с места событий.

«Решение Ленинского районного суда Уфы оставить без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения», — сказал судья. Таким образом, бывший топ-менеджмент компании может потерять более 2 млрд рублей вознаграждения за 2016 год.

Суть претензий

Ранее прокурор Башкирии обратился в суд с требованием признать незаконными положения «О программе долгосрочной мотивации работников ПАО АНК “Башнефть” 2015−2019 гг.» и «О программе дополнительного ежегодного вознаграждения президента ПАО АНК “Башнефть” на 2015−2017 гг.». Истец полагал, что предусмотренные «выплаты имеют характер “золотых парашютов”, что нарушает трудовое законодательство».

В июне Ленинский районный суд Уфы удовлетворил требования прокурора, однако это решение было обжаловано Алексеем Пенно, ранее занимавшем должность директора департамента вознаграждения и мотивации персонала «Башнефти».

В ходе сегодняшнего заседания представители Пенно попросили суд поддержать апелляционную жалобу, аргументировав это тем, что «коррупционная составляющая является голословной». Представители «Башнефти», Минземимущества и прокуратуры Башкирии просили оставить жалобу без рассмотрения.

Один из бывших топ-менеджеров «Башнефти» в августе направил обращение главе Башкирии Рустэму Хамитову с просьбой взять на личный контроль ситуацию с признанием незаконными документов компании о программах вознаграждения. Пресс-служба главы республики подтвердила ТАСС факт получения обращения, не уточнив при этом его содержания.

Согласно условиям, зафиксированным в документах, общий размер дополнительного вознаграждения участникам программ за 2016 год должен был составить свыше 2,2 млрд рублей. Кроме того, в рамках положений программы долгосрочной мотивации об обратном выкупе привилегированных акций, общий размер требований по обратному выкупу составляет 486,5 млн рублей.

Ранее «Башнефть» сообщала, что согласно исковому заявлению при реализации условий о досрочном прекращении действия программ, предусмотренные ими безусловные выплаты, имеют характер «золотых парашютов».

«Таким образом, данные нормы были включены в условия программ с целью обойти установленные трудовым законодательством ограничения на выплату “золотых парашютов” топ-менеджерам компаний с государственным участием. До настоящего времени советом директоров ПАО АНК “Башнефть” решение о выплатах по программам за 2016 г. не было принято в связи с проводимым обществом аудитом программ», — пояснялось в сообщении.

В компании отмечали, что постановление Ленинского районного суда будет учтено при рассмотрении данного вопроса советом директоров компании.